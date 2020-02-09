طرح 5.25 مليون من أسهم مجموعة الحبيب لاكتتاب الأفراد

أعلنت شركة "مجموعة سليمان الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" طرح 15 % من رأسمالها للاكتتاب تمثل ما يعادل 52.50 مليون سهم، منها 5.25 مليون سهم مخصصة للمكتتبين الأفراد.

ويمكن للجهات المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر الاكتتاب في 52.5 مليون سهم تمثل ما نسبته 100 % من إجمالي أسهم الطرح على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد حيث يحق لمدير الاكتتاب في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى 47.25 مليون سهم عادي لتمثل 90 % من إجمالي أسهم الطرح.

وتمتد فترة الاكتتاب للجهات المشاركة من 10 فبراير وحتى 19 فبراير 2020، أما بداية اكتتاب شريحة الأفراد فستكون في 26 فبراير ويستمر حتى 03 مارس 2020.

بينما سيتم إعلان سعر الاكتتاب في 20 فبراير، ورد الفائض والتخصيص النهائي في 9 مارس.

