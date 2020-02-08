«الزحزاح» و«مجاك» بطلين لكأس الملك

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله -، توج الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أمس، الجوادين "الزحزاح" و"مجاك" بكأسي خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج والمستورد.

وحقق الجواد "الزحزاح" لأبناء الشريف هزاع العبدلي المركز الأول في الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج على مسافة ألفي متر مفتوح الدرجات الفئة الأولى، لعمر أربعة أعوام، وجائزته مليون ريال.

وحقق الجواد "مجاك" للأمير فيصل بن خالد، المركز الأول، في الشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل المستورد على مسافة ألفي متر مفتوح الدرجات الفئة الأولى، لعمر أربعة أعوام فأكثر، وجائزته مليون ريال.

وكانت الفرس "أمسياتي" للأمير محمد بن سلطان، قد حققت المركز الأول في الشوط الثامن على كؤوس وهدايا خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين على مسافة ألفي متر المخصص لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات لعمر أربعة أعوام فأكثر.

وسلم أمير منطقة الرياض عقب نهاية الشوط الثامن جائزة المركز الأول (سيارة يوكن 2020) للأمير محمد بن سلطان، كما سلم الخيالة السعوديين المتمرنين كؤوس المراكز الثلاثة الأولى، المركز الأول للخيال محمد الحبيب، المركز الثاني للخيال فهد الفريدي، والمركز الثالث للخيال زياد الطريسي.

وقال الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض في تصريح صحافي، "شرف لي أن أكون في هذا المكان وأن أنوب عن خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة الغالية وتقديم الكأسين الملكيين والتنافس كان ناجحا ومنظما بشكل عالٍ".