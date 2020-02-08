اليابان وبريطانيا تتفقان على بدء مفاوضات بشأن اتفاق تجارة جديد

اتفق وزيرا خارجية اليابان وبريطانيا على بدء مفاوضات، في وقت مبكر لإبرام اتفاق تجارة جديد بين الدولتين. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت إن وزير خارجية اليابان، توشيميتسو موتيجي ونظيره البريطاني دومينيك راب التقيا في طوكيو اليوم . وكان راب قد وصل إلى اليابان، قادما من استراليا في إطار جولة تشمل أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وهو أول وزير بريطاني يقوم بزيارة للخارج منذ أن انسحبت بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي. ورحب موتيجي بحقيقة أن بريطانيا تجنبت مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال موتيجي لراب إن اليابان تأمل في بدء المفاوضات، في أقرب وقت ممكن لبناء شراكة اقتصادية ثنائية جديدة. وأعرب راب عن أمله في أن تتعامل الدولتان مع القضايا المشتركة معا، مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية والأمن البحري في منطقتى الهند والمحيط الهادي. وأكد موتيجي وراب مجددا على خطة لترتيب عقد ما يُعرف باجتماع "2+2" مع وزيري دفاعي بلديهما، الذي تأجل.

وبعد الاجتماع، قال موتيجي للصحفيين إنهما أكدا مجددا أن الدولتين ستعززان التعاون في كل المجالات.

وتابع راب أن بريطانيا تقيم الاستثمار التجاري الياباني في بلاده وستسعى لضمان استمرارية الشركات اليابانية، فيما تسعى بريطانيا للمضي قدما لصياغة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وأصدر وزيرا خارجية البلدين بيانا مشتركا، مفاده أن بلديهما سيعملان عن كثب للتعامل واحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد ولتعزيز جهود الصين في محاربة تفشي الفيروس.