لاغارد تفرض أسلوبا جديدا بعد 100 يوم على رأس البنك المركزي الأوروبي

فرضت كريستين لاغارد أسلوبا جديداً خلال مئة يوم من رئاستها للبنك المركزي الأوروبي، لكن لا يزال عليها كسب الثقة لتتمكن من تغيير نمطه في إدارة الأزمات.

وعرّفت الفرنسية عن نفسها في ديسمبر بالقول "لست لا حمامة ولا صقراً" و"طموحي أن أكون بومة" تقترن صورتها بـ"بعض الحكمة".

ومنذ البداية، أرادت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي النأي بنفسها عن الجدال التقليدي الدائر بين مدراء البنوك المركزية، بين مؤيد للنمو وآخر متشبث بالسياسات المالية التقليدية.

وبينما تجتاز السبت عتبة المئة يوم على رأس المؤسسة المكلفة قيادة منطقة اليورو، فبمقدورها التباهي حتى الآن بأنّها تجنبت الصدامات والهفوات. وعزمت لاغارد على الظهور قدر المستطاع خلال تلك الفترة على أنّها تتمتع بشخصية توافقية.

وورثت لاغارد في منصبها الجديد بنكا مركزيا منقسما كما لم يحصل من ذي قبل، بين مؤيدين ومعارضين للتدابير الاستثنئاية التي اتخذها سلفها الإيطالي ماريو دراغي دعماً لاقتصاد مضطرب.

ويرى الفريق الأول أنّ جرعة التدابير أتاحت لمنطقة اليورو تفادي مأزق. أما الفريق الثاني فيعتبر أنّ البنك المركزي الأوروبي تصرف خارج نطاق صلاحياته القاضية بالتحكم في التضخم ما أدى إلى تبديد مال عام وإعطاء مثال غير مناسب للحكومات المبذرة.

وفي مسعاها لجمع الفرقاء، دعت الفرنسية في منتصف نوفمبر جهاز البنك التنفيذي إلى خلوة في قصر قريب من فرانكفورت.

ويقول مدير الدراسات الإقتصادية في "معهد الاقتصاد العلمي والإدارة" إريك دور إنّ اسلوبها يقوم على "إظهار أنّها تستمع لحجج الآخرين بدلاً من محاولة فرض رؤاها الخاصة منذ البداية".

ومن جانبه، يلفت النائب الألماني المحافظ في البرلمان الأوروبي ماركوس كربر إلى أنّه كان يفضّل لها "التحرر أكثر من سلفها" الذي تطبّق حتى الآن سياسته القاضية بالفوائد المنخفضة.

كما يرى الخبير الاقتصادي لدى مجموعة "نومورا" اليابانية جورج باكلي أنّ المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي ستحاسب بناء على "قدرتها على إدارة ما يرجّح أنّه سيكون مسار بطيء لتطبيع السياسة النقدية".

في هذا السياق، سيكون على البنك المركزي الأوروبي إنهاء سياساته السخية والتي ضخت حتى يومنا ما يقرب من 2,700 مليار يورو في الدائرة النقدية.

بالتوازي، أطلقت لاغارد مشروعا يهدف لإعادة النظر في استراتيجية المؤسسة.

ويهدف المشروع إلى إعادة تحديد سقوف التضخم للبنك المركزي الأوروبي، والموصوفة بأنّها متشددة. لكنه يهدف أيضا إلى إدراج مكافحة التغير المناخي ضمن السياسات المالية، ما يزعج المصرفيين الكلاسيكيين.

لكن حتى الآن، يقول فريديريك دوكروزيه من "بيكتت ويلث مانجمنت" إنّ لاغارد "خصصت المزيد من الوقت للسياسة بدلاً من السياسة النقدية"، في وقت تظهرها عدة صور نشرتها على حسابها الخاص في موقع تويتر إلى جانب صناع قرار.