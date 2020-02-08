"جي إف إتش" تستثمر 250 مليون دولار في قطاع الضيافة في أمريكا

أكدت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية إنها تستثمر حوالي 250 مليون دولار في قطاع الضيافة، بالاستحواذ على محفظة ضيافة متنوعة مع شركة آربر لودجينج بارتنرز تضم 12 فندقا فاخرا تعمل تحت اسمي هيلتون وماريوت وتقع في كاليفورنيا وكونيتيكت ونيوجيرزي.

لآربر حصة بنسبة 9 في المائة من المحفظة وستعمل كمدير للأصول.