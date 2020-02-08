مساع سويسرية - مصرية لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي

تسعى سويسرا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر من خلال زيارة يقوم بها حاليا إلى القاهرة جي بارميلين وزير الاقتصاد السويسري، مع ممثلين عن الاقتصاد السويسري.

وأوضح بارميلين، أن مصر أكبر شريك تجاري لسويسرا في القارة الإفريقية ومن الطبيعي أن نقوم بتوثيق علاقاتنا الاقتصادية معها. وتحدث الوفد الاقتصادي برئاسة هاينز كارير رئيس "إيكونوميسويس"، (الاتحاد السويسري للتجارة والصناعة)، عن التحديات التي تواجه الشركات السويسرية في مسائل تتعلق بالأذون التجارية والإجراءات الجمركية وشهادات المنشأ وتصاريح العمل.

وحسب معلومات "الاقتصادية"، فقد أقامت شركات سويسرية ومصرية شراكات استراتيجية في مختلف المجالات، فصناعة النسيج المصرية، على سبيل المثال، تقوم بتحديث صناعتها بفضل الدراية والآلات السويسرية، وهي تمثل نحو 30 في المائة من الإنتاج الصناعي المحلي و10 في المائة من جميع الصادرات.

وفي مجال التدريب المهني، طور البلدان تعاونهما في قطاع الفنادق والتدريب على الحِرف التقنية، حيث تدعم وزارة الاقتصاد السويسرية مركزا للتدريب المهني في مصر.

وتنشط الشركات السويسرية الشهيرة في مجال الصناعات الزراعية والغذائية والدوائية في مصر، التي تضم سوقا استهلاكية تتجاوز 100 مليون نسمة، وتزود دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تشارك الشركات السويسرية في أنشطة صادرات النفط والغاز، والنقل البحري، وتشغيل محطات الشحن، التي تعد من أهم الأنشطة في مصر.

وتقول "إيكونوميسويس"، إن مصر تطمح إلى زيادة صادراتها من المنسوجات والكيماويات إلى سويسرا، غير أن الشركات في قطاع المنسوجات تواجه مشكلات في الإجراءات الجمركية، بسبب عدم القدرة على الحصول على إثبات المنشأ دون ثغرات عندما تقيم المنسوجات في بلدان أوروبية أخرى.

وأبرزت المناقشات الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات، إذ إن القطاع الخاص لم يتطور بما يكفي، كما أن المؤسسات المملوكة للدولة ما زالت تهيمن على قطاعات كثيرة من السوق.

ويرى "الاتحاد السويسري للتجارة والصناعة" أنه ما دامت مصر تواصل إصلاحاتها، فإنها ستتمكن من الاستفادة على نحو أفضل من موقعها الجغرافي المواتي، ووصولها إلى البلدان الإفريقية والعربية، وترتبط مصر وسويسرا باتفاقيات ثنائية في مجالات حماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.