عبدالغني: لم نتراخ .. حظوظنا كبيرة للقب

رفض حسين عبدالغني قائد فريق الأهلي لكرة القدم الانتقادات التي طالت فريقه في الآونة الأخيرة جراء تذبذب الأداء الفني بشكل عام في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين نظير تراخي اللاعبين، وقال "ليس هناك أي تراخٍ من اللاعبين، فالجميع يبذل قصارى جهدهم لإعطاء كل ما لديهم سواء كان ذلك في التدريبات أو اللقاءات الرسمية".

وأضاف "قد تكون هناك أخطاء نسعى نحن كلاعبين إلى الاستفادة منها خاصة أن الجهاز الفني في الفريق يشرح لنا دوما قبيل أي لقاء وبعده جميع الجوانب الفنية الخاصة بفريقنا".

وقلل عبدالغني تأثر أداء فريقه فنيا جراء غياب عدد كبير من العناصر المحلية والأجنبية بداعي الإصابات، وقال "لم يكن هناك أي تأثير، نعم يفتقد الفريق إلى خدمات بعض اللاعبين بداعي الإصابة لكن هناك البديل الجاهز من اللاعبين القادرين على تقديم المستويات الفنية المميزة، في لقاء البارحة الأولى أمام الاتفاق غاب عن الفريق ما يقارب سبعة لاعبين، لكن ظهر الفريق بشكل جيد في الشوط الثاني واستطاع من قلب النتيجة بعد أن كنا متأخرين بهدفين سجلنا ثلاثة أهداف".

وزاد "كان هناك إصرار وعزيمة من الجميع وحضرت الروح واجتهد اللاعبون وتمكنا من حسم الأمور لمصلحتنا وهذا ما يحتاجه الفريق حاليا اللعب بالروح نفسها".

وشدد عبدالغني على أن فريقه يملك حظوظا كبيرة في المنافسة على نيل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "حظوظنا ما زالت قائمة وبشكل كبير خاصة أننا في المراحل الأولى من الدور الثاني من البطولة، وكل ما يجب علينا فعله التفكير بشكل كبير في كل لقاء نخوضه وأن نلعب تلك اللقاءات وكأنها بمنزلة لقاءات الكؤوس التي لا تحتمل الخسارة إطلاقا".

واستبعد عبدالغني أن يكون هناك أي سبب وراء غيابه عن تشكيلة فريقه الأساسية، وقال "ليس هناك سبب، فأنا أتدرب بشكل جيد مع الفريق وموجود ومتى أرادني المدرب فأنا جاهز، وأحافظ على تدريباتي بشكل كبير ولا يوجد هناك أي خلاف أو اختلافات وما يهمني حاليا هو أن يسير الفريق بشكل جيد نحو المنافسة".