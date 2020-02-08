الوحدة والحزم والفيصلي .. تعود

عادت فرق الوحدة والحزم والفيصلي لكرة القدم، إلى توازنها بفوز الأول على أبها 4 /1، والثاني على الفيحاء 4 /2، والثالث على الشباب 2 /1 أمس في ختام الجولة الـ17 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى (30 نقطة)، الفيصلي (27 نقطة)، والحزم (19 نقطة)، فيما تجمد رصيد أبها عند (23 نقطة)، الفيحاء عند (21 نقطة)، والشباب (25 نقطة).

وتعافى الوحدة بعد خسارته أمام الاتفاق 1 /3 في الجولة الماضية، ملحقا الخسارة الثامنة بأبها حين هز شباكه برباعية تقاسمها الثنائي الأسترالي كريج جودوين (14، 47)، والمالي يوسف نياكات (25، 61)، بينما سجل عبدالله الجدعاني حارس الوحدة بالخطأ في مرماه بعد فشله في إبعاد الكرة عقب ركلة ركنية (45).

واستعاد الحزم ذاكرة الانتصارات، وألحق خسارة كبيرة بضيفه الفيحاء 2 / 4 تبادل في تسجيلها السويدي كارلوس ستراندبيرج (11)، البرازيلي جوناثان كافو (24)، مواطنه فاجنر أليماو (34)، والمغربي دريس فتوحي (51)، وللفيحاء حمد الجهيم (39)، والغاني صامويل أوسو (65).

ورفض الفيصلي الخسارة للمرة الثانية بعد الفيحاء 1 / 2 في الجولة الماضية، وحول تأخره بهدف أمام الشباب سجله عبدالمجيد الصليهم (44)، إلى فوز بهدفين عن طريق البرازيلي إيجور روسي (57) ويوسف الجبلي من ضربة جزاء (82).