اليوم .. تتويج فرسان كأسي الملك للإنتاج والمستورد

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية - حفظه الله - يرعى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية في الرياض.

وبهذه المناسبة أعرب الأمير بندر الفيصل رئيس نادي الفروسية عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من خادم الحرمين الشريفين، وقال "نفتخر في نادي الفروسية ونعتز برئاسة خادم الحرمين الشريفين الفخرية للنادي، وبما يلقاه النادي من الرعاية الدائمة والدعم الكبير منه الذي كان له أبلغ الأثر في تقدم رياضة الفروسية وتحقيق ما يتطلع إليه جمهورها ومتابعوها"، مؤكدا أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة تعد الركيزة الأساسية فيما وصلت إليه وما ستصل إليه في المستقبل القريب بإذن الله".

ورحب برعاية أمير منطقة الرياض لهذا الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، معبرا عن سعادته وجميع العاملين في النادي بتشريفه لهذه المناسبة الكبيرة. ويتكون حفل السباق من عشرة أشواط، خصـص الشوط الثامن لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات لعمر أربعة أعوام فأكثر ومسافته 2000 متر على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين، والشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر أربعة أعوام ومسافته 2000 متر وجائزته مليون ريال، والشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل المستورد مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر أربعة أعوام فأكثر ومسافته 2000 متر وجائزته مليون ريال.