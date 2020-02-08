«الرباط» يبعد يزن عن آسيا

استبعد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم، الحارس يزن جاري من القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا، بداعي إصابته في الرباط الصليبي، وضم مكانه الحارس عبدالله البيشي.

وكان الهلال قد واصل تدريباته الاعتيادية استعدادا لخوض أولى مواجهات دور المجموعات في البطولة الآسيوية أمام نظيره شهر خودرو الإيراني بعد غد، بدأها لوشيسكو بتدريبات الجري حول الملعب، قبل أن يعمد إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، ومن ثم فرض مناورة على جزء من مساحة الملعب.

هذا وسيكون مران اليوم مغلقا، حيث سيعمد خلاله لوشيسكو إلى الاطمئنان على جميع العناصر التي سيعتمد عليها في اللقاء المرتقب، قبل المغادرة بعد تناول وجبة العشاء إلى دبي.