العبدالله: VAR حرمتنا أكثر من 4 نقاط

أكد عبدالله العبدالله المشرف على فريق العدالة لكرة القدم، أن الفريق حقق أربع نقاط في مبارياته أمام الفيحاء، الاتحاد، الأهلي، وضمك، ضمن مبارياته الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال، "أعد هذه النتائج إيجابية من ناحية إيقاف مسلسل الخسائر، وإن كنا نستحق أكثر من التعادل في ثلاث مباريات على الأقل من الأربع، إلا أن غرفة تقنية الفيديو الـVAR أحيانا، وسوء الحظ أحيانا أخرى، وقف دون تحقيق ذلك".

وأضاف، "الفريق ظهر بشكل مغاير مع بداية الدور الثاني من المسابقة، فالتعاقدات الجديدة للفريق كان لها أثر إيجابي في مستوى الفريق، ومع الوقت واكتمال الانسجام أتمنى أن نحصد الانتصارات، فنحن في أمس الحاجة إليها لتعديل موقع الفريق في سلم ترتيب فرق الدوري، خاصة أنه في الوقت الحالي ليس هناك مجال للتفريط في النقاط، ولا سيما أن جميع الفرق تعرف أهمية هذا وتعمل على الهدف نفسه".

وكشف العبدالله أن التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق، بدأ يستقر فنيا على العناصر الأساسية، وقال، "خاصة بعد جلب العناصر في بعض المراكز".

وأبدى تفاؤله في المرحلة المقبلة، قائلا "كنا الأحق بنقاط بعض المباريات، لكن علينا أن نقدم مايرضي طموحنا، فالفريق لديه الكثير ليقدمه. أقدم شكري لجماهير الفريق لدعمها اللا محدود ووقوفها مع الفريق، وبإذن الله - سيتحقق مانصبو إليه جميعا".