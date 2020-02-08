«طنطورة» تطلق فعاليات «إيكوتريل» للتعريف بمعالم 200 ألف عام

في محافظة العلا التي تحمل تاريخ 200 ألف عام، تنطلق اليوم فعاليات "إيكوتريل" العلا لسباق الجري المتعدد المسارات في أحضان الطبيعة الخلابة في المحافظة، ضمن فعاليات الموسم الثاني من "شتاء طنطورة" الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتسعى من خلاله إلى تعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

ويتيح سباق "إيكوتريل العلا" أمام الزوار فرصة التعرف على "العلا" ومعالمها الطبيعية والثقافية والحضارية والتاريخية المميزة من خلال رياضة الجري الموقوت على ثلاثة مسارات جرى تحديد أطوالها بـ83 و45 و10 كيلو مترات، وستعمل "إيكوتريل العلا" التي تقام ليوم واحد كوجهة رائعة وجاذبة لعشاق الجري ونوادي الركض، وكمحفز لزيارة العلا والمملكة، والمشاركة في حدث رياضي عالمي يروج لمبادئ ومبادرات صديقة للبيئة، حيث سيحصل المشاركون في السباق الذي سيشتمل على عدة محطات للإسعاف والتموين، على رقم خاص لكل متسابق، إضافة إلى هدية ترحيبية، وقميص لكل واحد ، كما سيقام حفل عشاء افتتاحي للترحيب بالمتسابقين قبل ليلة من انطلاق السباق.

يذكر أن "إيكوتريل" سباق دولي يقام في أنحاء العالم جميعها، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إلى الشرق الأوسط، كما يعد " إيكوتريل العلا" أحد الفعاليات الرياضية البارزة التي تقدمها العلا خلال مهرجان شتاء طنطورة هذا العام.

من جانب آخر، أحيا الموسيقار العالمي "ياني" حفلا موسيقا أمس على مسرح مرايا في العلا، وهذا الحفل يعد الثاني له، ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وكان الموسيقار العالمي قد عبر عن فرحته الشديدة بزيارة السعودية، وخصوصا محافظة العلا، وإحيائه حفلا هناك، من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على "تويتر".

حفلة "ياني" أمس، تعد السادسة للموسيقار اليوناني ياني في السعودية، حيث إنه سبق وأقام حفلين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، في يومي 30 تشرين الثاني (نوفمبر) والأول من كانون الأول (ديسمبر) 2017، أما الثانية والثالثة فكانتا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يومي الثالث والرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2017، والخامسة في مهرجان طنطورة في الثامن من شباط (فبراير) 2019.

يذكر أن موسم شتاء طنطورة يقدم مجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة التي تلبي احتياجات الزوار جميعهم، وتناسب الأذواق جميعها ، سواء للأفراد أو المجموعات أو العائلات، من مختلف الشرائح. وتنظم فعاليات شتاء طنطورة في عطلات نهاية الأسبوع، وانطلقت في 19 من كانون الأول (ديسمبر) 2019 وتختتم الفعاليات في السابع من آذار (مارس) 2020. وسيتسنى لضيوف الموسم الثاني هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة بشكل حصري، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية والاقتراب بشكل مثير من السحب في سماء العلا من خلال مناطيد الهواء أو الطائرات الكلاسيكية الصغيرة.