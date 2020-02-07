أسهم أوروبا تختم أفضل أسبوع منذ 2018 على انخفاض

تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، إذ تسببت تقارير أرباح شركات جاءت مخيبة للتوقعات ومخاوف بشأن الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في وقف ارتفاع استثنائي للأسهم هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.26 بالمئة، ليُنهي سلسلة مكاسب امتدت على مدى أربعة أيام، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس الشبيه بالإنفلونزا إلى 636 وعلقت العديد من الشركات العمليات في البلاد.

وقالت مجموعة بيربري إن التفشي يلحق الضرر بالطلب على السلع الفاخرة في الصين وهونج كونج، وهما سوقان رئيسيتان للعلامة التجارية البريطانية للأزياء. وانخفضت أسهم المجموعة قليلا.

وتصدرت القطاعات المنكشفة على الصين مثل المواد الأساسية والمنتجات الفاخرة والسيارات، والتي شهدت تقلبات على مدى الأسبوعين الفائتين جراء المخاوف بسبب الفيروس، قائمة الأسهم المنخفضة اليوم.

لكن الخسائر اليوم الجمعة لم تفعل شيئا يُذكر لمنع المؤشر ستوكس 600 من تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018 مع اطمئنان المستثمرين بفعل محاولات قامت بها الصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري للحد من تأثيرات التفشي.

وهوى سهم نورسك هيدرو للتعدين 12 بالمئة بعد أن جاءت أرباح الشركة الفصلية دون التوقعات، بينما نزل سهم مجموعة يوميكور البلجيكية للمواد وإعادة التدوير نحو عشرة بالمئة بعد أن جاءت أرباح أحد القطاعات الرئيسية بالمجموعة دون المتوقع.

ومن بين النقاط المشرقة، بلغ سهم لوريال لصناعة مواد التجميل مستوى قياسيا مرتفعا وارتفع سهم شركة يارا إنترناشونال لصناعة الأسمدة 5.3 بالمئة بعد أن أعلنت عن تحقيق أرباح فصلية أفضل من التوقعات.

وارتفعت أسهم نوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية نحو ستة بالمئة لكل منهما بعد أن قال وزير العدل الأمريكي وليام بار إنه يجب أن تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها شراء "حصة مسيطرة" في الشركتين الأوروبيتين لمواجهة هيمنة هواوي الصينية على تكنولوجيا الجيل الخامس في مجال الاتصالات اللاسلكية.