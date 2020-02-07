أمر "جونسون آند جونسون" بدفع تعويضات بقيمة 750 مليون دولار

أمرت هيئة محلفين في ولاية نيوجيرزي، شركة جونسون آند جونسون بدفع تعويضات عقابية بقيمة 750 مليون دولار لأربعة مدعين يزعمون أن مسحوق "بيبي باودر" الذي تنتجه الشركة للأطفال تسبب في إصابتهم بالسرطان.

وقالت الشركة ومحام عن المدعين، إن مبلغ التعويض سينخفض إلى نحو 185 مليون دولار بسبب قوانين الولاية.

وخلال مرحلة سابقة من المحاكمة، حملت هيئة محلفين مختلفة شركة جونسون آند جونسون المسؤولية عن إصابة المدعين بالسرطان ومنحتهم 37.2 مليون دولار تعويضا.

وبموجب قانون ولاية نيوجيرزي، يتم تحديد التعويضات العقابية بواقع خمسة أضعاف التعويضات عن الأضرار، وذلك وفق محامي المدعين كريس بلاسيتللا، بحسب "رويترز".

من جانبها قالت شركة جونسون آند جونسون في بيان، إنها ستستأنف على وجه السرعة مرحلتي المحاكمة، مشيرة إلى وجود "عديد من الأخطاء القانونية التي قدمت لهيئة المحلفين معلومات غير ذات صلة وحالت دون سماعها أدلة مهمة".

وجاء هذا الحكم بعد أن أدلى أليكس جورسكي الرئيس التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون بشهادته الشهر الماضي لأول مرة أمام هيئة المحلفين بشأن مزاعم بأن مسحوق "بيبي باودر" يسبب السرطان.

وتواجه الشركة أكثر من 16000 دعوى قضائية تزعم أنها باعت مساحيق ملوثة بمادة الأسبستوس وتقاعست عن تحذير المستخدمين. وتواجه الشركة أيضا تحقيقا جنائيا اتحاديا يتعلق بمدى شفافيتها فيما يتعلق بسلامة المنتجات.

وتنفي شركة جونسون آند جونسون أن يكون مسحوقها يسبب السرطان وتقول إن عديدا من الدراسات والاختبارات التي أجرتها الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أظهرت أنه آمن وخال من مادة الأسبستوس.

وكانت "رويترز" قد نشرت في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2018، تقريرا أظهر أن شركة جونسون آند جونسون تقاعست عن الكشف عن رصد كميات صغيرة من الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة معروفة، في بعض عينات المسحوق الذي تنتجه منذ عقود. وبعد نشر التقرير، أدى تهافت على بيع أسهم الشركة إلى خفض قيمتها السوقية بأكثر من 40 مليار دولار.