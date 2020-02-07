توقعات أرتفاع تكاليف انبعاثات الكربون في أوروبا

أظهر استطلاع للرأي أنه من المرجح أن ترتفع تكلفة انبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا خلال العام الجاري لتصل إلى معدل قياسي، في الوقت الذي يكثف فيه صناع السياسات الجهود لكبح جماح التلوث الذي يسبب التغير المناخي.

وأفاد استطلاع لتسع جهات ومحللين في سوق الانبعاثات الكربونية، الذي تقدر قيمته بـ66 مليار دولار، بأن تصاريح الانبعاثات في سوق الكربون بالاتحاد الأوروبي قد تزيد بواقع الثلث في 2020، ليكون العام الرابع على التوالي الذي يشهد زيادات في المعدل السنوي.

ودفعت زيادة تكاليف الانبعاثات بالفعل شركات الكهرباء إلى إغلاق مصانع فحم واستخدام الغاز الطبيعي في معظم الأحيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".

وقال روبرت بولين، المحلل لدى المقر الأوروبي لمؤسسة مورجان ستانلي المالية الأمريكية، في لندن إن ما يحدث يفيد الصناعة والمستثمرين، مضيفا: "تواصل أسعار الكربون المرتفعة إخراج الفحم وتحفيز تطوير مصادر الطاقة المتجددة. بدأت الصناعة الاستثمار في التكنولوجيا من أجل خفض الانبعاثات الكربونية".