نوفاك: روسيا قد تعلن موقفها من خفض إنتاج النفط الأسبوع القادم

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن روسيا تحتاج بضعة أيام أخرى لتقييم مقترحات تعميق تخفيضات إنتاج النفط وإنها قد تتوصل إلى رد الأسبوع القادم.

وقال نوفاك ردا على سؤال عن موقف روسيا "لا يمكنني أن أبلغكم بموقفي الآن، ربما نعلنه الأسبوع القادم." وأضاف "روسيا بحاجة إلى بضعة أيام لتحليل السوق."

كانت لجنة فنية تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا أوصت أمس الخميس بخفض مؤقت 600 ألف برميل يوميا، حسبما ذكرته ثلاثة مصادر لرويترز.

و قال نوفاك اليوم إن الطلب العالمي على النفط قد يهبط بين 150 و200 ألف برميل يوميا هذا العام بسبب تفشي فيروس تاجي جديد وتطورات سلبية أخرى.

وأضاف أن الضبابية مازالت تحيط بإنتاج النفط في ليبيا وإيران وفنزويلا، في حين قد يزيد الإنتاج في الولايات المتحدة أقل من مليون برميل يوميا في 2020.