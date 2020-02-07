ارتفاع طفيف في أسعار العقارات في بريطانيا الشهر الماضي

سجلت أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا بنسبة 0.4 % في يناير الماضي، في إشارة إلى تراجع تأثير الغموض السياسي الذي كان يكتنف البلاد قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أواخر الشهر الماضي.

وجاء في بيان لشركة "هاليفاكس" البريطانية للرهن العقاري أن متوسط أسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.4 % مقارنة ديسمبر، لتصل في يناير إلى 240052 جنيه استرليني (310 ألف دولار).

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة "بلومبرج للأنباء أن أسعار العقارات ارتفعت في يناير بنسبة 4.1 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكان الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ألقى بظلاله على سوق العقارات في البلاد خلال السنوات الماضية، في حين ساهم الفوز الكاسح الذي حققه رئيس الوزراء البريطاني في الانتخابات في تحسن مناخ الثقة في قطاع العقارات، ويتوقع معظم الخبراء حدوث ارتفاع محدود في الأسعار خلال العام المقبل.

ونقلت "بلومبرج" عن راسل جالي، المسؤول بشركة "هاليفاكس" قوله: "مازلنا نتوقع زيادة معتدلة في معدل نمو أسعار العقارات على مدار العام، مازال من المبكر تحديد ما إذا كنا قد طوينا صفحة الماضي".