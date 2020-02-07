الأسهم اليابانية تفقد الزخم بفعل جني الأرباح وسوفت بنك يتألق

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الجمعة حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد أن حققت المؤشرات الرئيسية أكبر مكاسبها ليوم واحد خلال أكثر عام في الجلسة السابقة عقب قرار الصين خفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية بمقدار النصف.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.2 بالمئة إلى 23827.98 نقطة.
كان المؤشر القياسي أغلق مرتفعا 2.4 بالمئة أمس الخميس، في أكبر مكاسبه خلال 13 شهرا بعد أن أثار قرار الصين بعض الارتياح في أسواق المال العالمية التي هزها فيروس تاجي سريع الانتشار.
وبلغت المكاسب الأسبوعية للسوق 2.7 بالمئة، مما يجعله أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع.
حد من الخسائر سهم مجموعة سوفت بنك الذي صعد 7.1 بالمئة بعد تقارير بأن إليوت مانجمنت كونت حصة بثلاثة مليارات دولار في المجموعة اليابانية وأنها تضغط من أجل تغييرات على صعيد الحوكمة والشفافية.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة ليسجل 1733.32 نقطة، عقب قفزة 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك بفعل بيع لجني الأرباج قبيل نهاية الأسبوع.
أسواق الأسهم- العالمية
- «أرامكو» و«علي بابا» تنقذان أسواق الأسهم العالمية في 2019
- أسواق المال العالمية تكتسي باللون الأحمر.. وتوجه المستثمرين للملاذات الأكثر أمانا
- رئيس «أوبر» بعد الطرح: المساهمون سيحصلون على مكافأة.. ولا نقيس نجاحنا على يوم بل سنوات
- اعتقال المسؤولة المالية في «هواوي» يهز الأسواق العالمية ويهدد بنسف الهدنة التجارية
- «فيروس» يضرب أسواق المال.. ويرفع التأمين على الديون الصينية 10 %
- المستثمرون يراهنون على هبوط الأسهم العالمية بشكل غير مسبوق منذ 2009
- كيف استقبلت الأسواق العالمية خفض أسعار الفائدة
- بعد إعلان خطط التحفيز للاقتصاد الصيني.. الأسواق العالمية تتنفس
- تعهدات باول تقفز بالأسهم الأمريكية 4 % وتنعش البورصات العالمية
- البنوك المركزية العالمية تراهن على خفض الفائدة لمواجهة اضطراب النمو
أضف تعليق