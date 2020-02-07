الأسهم اليابانية تفقد الزخم بفعل جني الأرباح وسوفت بنك يتألق

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الجمعة حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد أن حققت المؤشرات الرئيسية أكبر مكاسبها ليوم واحد خلال أكثر عام في الجلسة السابقة عقب قرار الصين خفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية بمقدار النصف.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.2 بالمئة إلى 23827.98 نقطة.

كان المؤشر القياسي أغلق مرتفعا 2.4 بالمئة أمس الخميس، في أكبر مكاسبه خلال 13 شهرا بعد أن أثار قرار الصين بعض الارتياح في أسواق المال العالمية التي هزها فيروس تاجي سريع الانتشار.

وبلغت المكاسب الأسبوعية للسوق 2.7 بالمئة، مما يجعله أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع.

حد من الخسائر سهم مجموعة سوفت بنك الذي صعد 7.1 بالمئة بعد تقارير بأن إليوت مانجمنت كونت حصة بثلاثة مليارات دولار في المجموعة اليابانية وأنها تضغط من أجل تغييرات على صعيد الحوكمة والشفافية.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة ليسجل 1733.32 نقطة، عقب قفزة 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك بفعل بيع لجني الأرباج قبيل نهاية الأسبوع.