وفيات "كورونا" تتجاوز 600 ورئيس الصين يؤكد أن بلده سيهزم المرض

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة أن الصين تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة نحو 640 شخصا منهم طبيب حذر من تفشي الفيروس لكنه تعرض لترهيب من الشرطة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن شي قال لترمب في اتصال هاتفي إن الصين تحرز نتائج على نحو تدريجي وعبر عن ثقته في هزيمة الوباء دون تبعات طويلة الأمد على التنمية الاقتصادية.

وأعلن شي في وقت سابق "حرب الشعب" على الفيروس قائلا إن الصين ردت بكل قوتها و"بأشد إجراءات المكافحة والسيطرة".

وسادت حالة من الحزن والغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة طبيب العيون الصيني لي ون ليانغ.

وكان لي (34 عاما) واحدا من ثمانية أشخاص تعرضوا لترهيب من الشرطة في مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، في الشهر الماضي بعد اتهامهم بنشر معلومات "كاذبة وغير قانونية" بشأن فيروس شبيه بالإنفلونزا.

وحذرت رسائله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيروس كورونا الجديد الشبيه بفيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي نشأ في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم في عامي 2002 و2003 مما أثار غضب الشرطة.

وكانت اتهامات وجهت للصين بمحاولة التغطية على تفشي فيروس سارس.

وأُجبر لي على توقيع خطاب في الثالث من يناير قال فيه إنه ألحق "أضرارا كبيرة بالنظام العام" وجرى تهديده بتوجيه اتهامات.

وكتبت صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم على تويتر "ننعى وفاة لي ون ليانغ طبيب ووهان... رغم كل الجهود لإنقاذه توفي في الساعة 2:58 صباحا".

ووصف الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لي بالبطل واتهموا السلطات بالإهمال خلال المراحل المبكرة من التفشي الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص في ووهان حتى الآن.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد وفيات الفيروس في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 636 شخصا اليوم الجمعة حيث توفيت 73 حالة جديدة إضافة إلى 3143 إصابة جديدة مؤكدة مما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 31161 شخصا.

وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأظهرت حسابات رويترز التي استندت إلى بيانات رسمية أن هناك 320 حالة إصابة في 27 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي.

وارتفع عدد الحالات المصابة في سفينة سياحية قيد الحجر الصحي قبالة ساحل اليابان إلى 61 بعد اكتشاف 41 حالة جديدة بين 3700 شخص على متنها.

وفي هونج كونج ظلت سفينة سياحية على متنها 3600 شخص قيد الحجر الصحي لثالث يوم بعدما تبين إصابة ثلاثة عليها بالفيروس.

وأكدت بريطانيا اكتشاف ثالث إصابة بالفيروس بعدما زار المصاب بلدا آسيويا آخر غير الصين. ولم تذكر الحكومة هذا البلد لكنها أصدرت قائمة بالأماكن التي يتعين على القادمين منها وظهرت عليهم أعراض عزل أنفسهم.

وتشمل هذه القائمة هونج كونج واليابان ومكاو وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند إضافة إلى الصين.

الصين تفتح تحقيق بعد وفاة أول طبيب حذر من "كورونا"

أعلنت هيئة تفتيش صينية الجمعة فتح تحقيق في أعقاب وفاة طبيب كان أول المحذرين من فيروس كورونا المستجد وتعرض لتأنيب من السلطات الصينية لمجاهرته بالأمر.

وذكرت اللجنة في بيان أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وينليانغ "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانغ والتي اثارها الناس".

"الصحة العالمية": "كورورنا" أكثر خطورة على كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس مجددا أنه لم يُعرف سوى القليل عن فيروس كورونا الجديد، عدا حقيقة أنه أكثر خطورة على كبار السن وعلى أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مضيفا أنه يجب أن يواصل الناس ممارسة عادات النظافة الأساسية، وعلى وجه الخصوص غسل اليدين؛ والسعال أو العطس في مرفق الذراع إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أنه على الرغم من تحديد تسلسل الحمض النووي الخاص بالفيروس، إلا أنه لا يوجد تطعيم حتى الآن لمنع العدوى، ولا يوجد دواء للمرض، الذي يسببه الفيروس، كما أننا لا نفهم بشكل صحيح قابلية الفيروس على التنقل أو حدّته ونحتاج إلى إجابات لجميع هذه الأسئلة، مشيرا إلى أننا نحارب شبحا و نحتاج إلى إخراج هذا الفيروس إلى النور حتى نتمكن من مهاجمته بشكل صحيح.

وأفاد مدير الطوارئ بالمنظمة الدكتور مايكل راين من جهته أن التراجع الطفيف في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد مرحب به، ولكنه لا يمثل حدثا يستدعي الاحتفال به.