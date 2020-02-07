وسط أزمة «كورونا» .. الصين تخفض رسوما على 1700 سلعة أمريكية بـ 75 مليار دولار

خفضت الصين أمس بمقدار النصف رسوما جمركية عقابية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة، وذلك بعد شهر على توقيع بكين وواشنطن هدنة في حربهما التجارية.

وبحسب "الفرنسية"، سيطول الخفض رسوما بـ5 و10 في المائة فرضت على أكثر من 1700 سلعة في أيلول (سبتمبر)، وفقا للجنة الرسوم الجمركية في مجلس الدولة الصيني.

وتشمل السلع التي فرضت عليها رسوما بـ10 في المائة، ثمار البحر الطازجة والدواجن وفول الصويا، وتطبق الرسوم المشددة أيضا على سلع مثل مصابيح التنجستن المستخدمة لأغراض علمية وطبية وكذلك على بعض أنواع الطائرات.

ويهدف القرار إلى "تشجيع التطوير الصحي والمستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية"، وكانت الولايات المتحدة والصين وقعتا الشهر الماضي اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، ووافقت بكين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في السنتين القادمتين.

ويأتي خفض الرسوم في وقت تواجه الصين نقصا في الموارد في حربها لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بأكثر من 560 شخصا.

وتفاقم الذعر في أنحاء العالم مع حظر عدد من الدول الرحلات القادمة من الصين، وتحذير الحكومات من السفر إلى هذا البلد، فيما أوقفت شركات طيران رحلاتها إليها، وقررت شركة "إير فرانس" تمديد تعليق رحلاتها إلى الصين شهرا آخر حتى 15 آذار (مارس).

وأضافت الشركة في بيانها، "ابتداء من 16 آذار (مارس) المقبل تعتزم شركة إير فرانس والخطوط الجوية الملكية الهولندية استئناف الحركة الجوية تدريجيا من شنغهاي وبكين وإليهما وفقا لتطور الوضع، وتسيير رحلة جوية يومية إلى كل وجهة بالتناوب"، موضحة أنه بهذه الطريقة سيمكن تقديم رحلات لشنغهاي وبكين يوميا انطلاقا من أوروبا، سواء عبر باريس عن طريق شركة "إير فرانس" أو عبر أمستردام عن طريق الخطوط الجوية الوطنية هناك.

وتابعت الشركة الفرنسية أنه من المفترض استئناف الجدول العادي للرحلات ابتداء من 29 آذار (مارس) المقبل، لافتة إلى أن ذلك يشمل أيضا رحلات الشركة من مدينة ووهان الصينية الموبوءة بالفيروس وإليها.

من ناحيتها، أعلنت الحكومة الصينية إجراءات لتأمين الإمدادات الطبية الحيوية، مع اقتطاعات ضريبية لمصنعي المواد الضرورية لمحاربة الوباء، وفي بكين حيث يسود هدوء حذر الشوارع فيما المتاجر مغلقة، يحظر على المطاعم قبول حجوزات لحفلات.

وسيتم الحجر على العاملين في مصنع شركة "فوكسكون" العملاقة للتكنولوجيا التي تصنع هواتف آيفون، في مقاطعة هينان لمقاطعة هوباي، لمدة أسبوعين.

وتأثر قطاع السياحة الآسيوي خاصة بالأزمة، وتوقع بيبات راتشاكي وزير السياحة التايلاندي أن تخسر البلاد عائدات بنحو عشرة ملايين دولار جراء تراجع أعداد السياح الصينيين بسبب وباء فيروس كورونا.

وأضاف وزير السياحة أن عدد السياح الصينيين في شباط (فبراير) من المتوقع أن يتراجع بنحو 85 في المائة من 30 ألف زائر يوميا إلى ثلاثة آلاف سائح.

وتابع، "هذا يتوقف على إلى متى سيظل فيروس كورونا منتشرا، لكننا نتوقع أن الخسائر للعام بأكمله ستبلغ نحو 300 مليار باهت".

وتعد صناعة السياحة من بين أهم مصادر الدخل لتايلاند حيث تمثل أكثر من 10 في المائة من الاقتصاد التايلاندي، وكانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا شهدت ارتفاعا في عدد السياح الصينيين في العام الأخيرة.