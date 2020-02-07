«كورونا» يستوجب التخلي عن الشراء عند انخفاض السوق

خوف الأسبوع الماضي من فيروس كورونا كان مثالا جيدا على لعبة شد الحبل التي استمرت في الأسواق المالية لفترة من الوقت، بين المشاعر الإيجابية وتصاعد حالات عدم اليقين الاقتصادية على المدى الطويل.

حتى الآن، على الأقل، تم حل ذلك الخلاف لمصلحة ارتفاع أسعار الأسهم باستمرار. لكن يتعين على المستثمرين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون اختيار مزيد من الشيء نفسه، من خلال الاستمرار في تنفيذ قوانين الاستثمار التي خدمتهم بشكل جيد، أو ما إذا كانوا يرغبون في التعامل مع تفشي الفيروس على حقيقته - صدمة اقتصادية كبيرة يمكن أن تجعل النمو العالمي ينحرف عن مساره وتهز الأسواق بعيدا عن حالة "شراء الأصول ذات السعر المنخفض".

مع دخول 2020، واجه المستثمرون التحدي المتمثل في الموازنة بين فنيات السوق المواتية على المدى القصير وبين أصول أضعف، وفعل ذلك مع وجود سندات حكومية توفر قليلا من الحماية، بالنظر إلى المستوى المنخفض للغاية - والسالب في بعض الحالات- للعائدات في الدول المتقدمة.

تفشي فيروس كورونا يضخم اثنتين من نقاط الضعف؛ النمو العالمي الهزيل هيكليا والبنوك المركزية الأقل فاعلية. أصبح من الصعب على الأسواق التعامل مع هذه الهشاشة لأنها تتجاوز المدى القريب، ولا سيما أن وجود مجموعة من أوجه عدم اليقين الأخرى ليس ببعيد، بما في ذلك تكرار التوترات التجارية، والإدراك المتزايد لتأثير تغير المناخ، والصدمات التكنولوجية، والاستقطاب السياسي، والتركيبة السكانية المتغيرة.

تجارة التجزئة، والصناعة، والسفر هي طرق بسيطة لتوضيح ما يجري في الصين. المتاجر تواجه اضطرابات كبيرة تنطوي على توقف فعلي في حركة التجارة، في حين أن الموردين يجدون صعوبة أكبر في نقل بضائعهم، داخل البلاد وخارجها. وهناك انخفاض كبير في السفر إلى الصين، سبب ضربة أخرى للأنشطة الاقتصادية التي يقوضها تنقل داخلي أقل.

هذا التوقف الافتراضي للأنشطة الاقتصادية يحدث في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اقتصاد يتمتع بعلاقات إقليمية وعالمية كبيرة. إنه يضعف بشكل أساسي قطاع الخدمات في البلاد، في الوقت الذي يواجه فيه التصنيع تحديات كبيرة.

مع اضطراب محركي النمو الآن، داخلية وخارجية، ستجد الصين أيضا صعوبة أكبر في تحويل اقتصادها بعيدا عن اقتصادات الدخل المتوسط. ديناميكيات البلاد الاقتصادية التي تشهد "توقفا مفاجئا" متزايدا، تنطوي كذلك على آثار سلبية غير مباشرة، أولا وقبل كل شيء على اقتصادات آسيوية ناشئة ذات روابط اقتصادية ومالية قوية مع الصين.

ضعف الصين يمثل أيضا مشكلة بالنسبة إلى أوروبا، حيث البنك المركزي الأوروبي لا يملك فعليا ذخيرة تساعد الإنتاج، والسياسيون لم ينفذوا بعد حزمة شاملة من السياسات الداعمة للنمو. ومع وجود الفيروس الذي يؤثر في حركة الأشخاص والبضائع، هناك خطر متزايد من عملية متعددة الأعوام لإزالة العولمة، دون أن يكون الاقتصاد العالمي أو الأسواق مستعدين لها.

فيروس كورونا لديه القدرة أيضا على إحداث انهيار هيكلي في الأسواق، أي صدمة كبيرة بما يكفي لتغيير المعنويات بشكل أساسي. في السابق كانت الأسواق مدعومة باعتقاد مفاده أن البنوك المركزية كانت دائما مستعدة وقادرة على كبح التقلبات وزيادة أسعار الأصول. غذى ذلك خوف المستثمرين من أن تفوتهم فرصة ارتفاع يبدو بلا نهاية.

حتى يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، عندما انخفضت الأسهم الأمريكية نحو 2 في المائة، كان ميل الأسواق إلى الاستجابة لعمليات البيع عن طريق استغلال خطة نجحت في عام 2019 وأوائل عام 2020، بما في ذلك استجابة للصدمات مثل الهجوم الصاروخي الأمريكي الذي قتل أحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين، وتعطيل نصف إنتاج السعودية من النفط. في العام السابق اشترى المتداولون والمستثمرون بسرعة، كلما هبطت السوق، اعتقادا منهم أن الصدمة الأخيرة سيتبين أنها مؤقتة وقابلة للاحتواء وعكس اتجاهها.

الآن، الفجوة الممتدة لأعوام متعددة بين ارتفاع أسعار الأصول وضعف الأوضاع الاقتصادية بدأت تصبح غير مستدامة على نحو متزايد. الاقتصاد العالمي والأسواق يقتربان كثيرا من تقاطع على شكل زاويتين قائمتين T. ما يأتي بعد ذلك ينطوي على تناقض صارخ، اعتمادا على كيفية استجابة صناع السياسة. أحد الطرق ينطوي على ركود وعدم استقرار مالي، بل حتى سياسة أكثر تعقيدا. الطريق الآخر، عملية نمو حقيقية ترفع أسعار الأصول وفق نمط منظم وتفتح الطريق أمام مزيد من السياسات البناءة.

إذا ظل المستثمرون يصرون على شراء فوري للأصول المنخفضة، يجب عليهم فعل ذلك بطريقة أكثر تمايزا من خلال تفضيل الجهات المصدرة عالية الجودة التي تدعمها ميزانيات عمومية قوية. ينبغي لهم أيضا تجنب مبادلة مزيد من التعرض الدولي بالأصول الأمريكية، الذي - على الرغم من أنه أكثر جاذبية - إلا أنه أقل قدرة على مقاومة الضعف الاقتصادي العالمي.

بالنسبة للبقية، وهم من المحتمل أن يكونوا معظم المستثمرين، عليهم أن يعتبروا أن هذه الصدمة الأخيرة للأصول الأساسية ربما يتبين أنها قوية بما يكفي لأن تعمل ـ لفترة من الوقت ـ على استبعاد عملية تكييف السوق الصاعدة التي كانت حاسمة جدا في هذا الارتفاع التاريخي للأسهم.

بالنظر إلى أن الآثار الاقتصادية السلبية للفيروس لم تستوعبها الأسواق بشكل كاف بعد، فإن هذا يتطلب كذلك يتطلب اهتماما فوريا، أكبر بكثير، بضعف محتمل في المحافظ، يتمثل في مخاطر أسهم وسيولة.



* كبير المستشارين الاقتصاديين في «أليانز» والرئيس المنتخب لكلية كوينز في جامعة كامبريدج.