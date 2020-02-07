انخفاض معدل المواليد قنبلة موقوتة تهدد اقتصاد الصين

أقل من واحدة من كل أربع نساء في سن الإنجاب في شنغهاي على استعداد لإنجاب طفل ثان، ما يكشف تهديدا آخر للاقتصاد الصيني الذي ينمو بأبطأ وتيرة منذ 29 عاما.

أخيرا، أعلن المكتب الوطني للإحصاء أن اقتصاد الصين نما في عام 2019 بأدنى معدل له منذ عام 1990 وانخفض معدل المواليد في البلاد إلى مستوى قياسي. بينما نما الناتج المحلي الإجمالي 6.1 في المائة العام الماضي، انخفض معدل المواليد إلى 1.05 في المائة.

في شنغهاي، إحدى أهم مدن الصين، التأثير الضار لسياسة الطفل الواحد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاد بوضوح.

قالت ونج ونلي، نائبة رئيس اتحاد نساء شنغهاي وهو هيئة حكومية، إن معدلات المواليد في شنغهاي تراجعت على الرغم من الجهود المبذولة لتخفيف الحد من الزيادة السكانية في الصين. ذكرت أن الانجاب في المدينة انخفض "بسرعة" بعد انتعاش لفترة قصيرة في 2016، عندما بدأت الصين السماح للأزواج بإنجاب طفلين.

"هذا يشير إلى أن (سياسة الطفلين) فشلت في تحقيق الغرض المقصود" كما قالت ونج، مضيفة: "معدل المواليد المنخفض باستمرار سيكون له تأثير سلبي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في شنغهاي".

التحدي الذي تواجهه شنغهاي انتشر في جميع أنحاء البلاد - ويعكس اتجاها في مختلف أجزاء العالم. وفقا لآخر تقرير للتوقعات السكانية في العالم الصادر من الأمم المتحدة، 27 دولة لديها عدد أقل من السكان الآن مقارنة بعام 2010. تتوقع الأمم المتحدة أن تشهد 55 دولة، بما فيها الصين، انخفاضات من الآن حتى 2050.

التحول الديموغرافي يسبب قنبلة موقوتة للاقتصاد الصيني، إذ تواجه الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم نقصا في الأيدي العاملة لتشغيل خطوط التجميع والعناية بالمسنين.

قال يي فوكسيان، العالم في جامعة ويسكونسن في ماديسون: "إن القوى العاملة الكبيرة والشابة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وهذا ما بدأت الصين تفقده".

النساء الصينيات أنجبن 14.7 مليون طفل في العام الماضي، وهو أدنى مستوى في ستة عقود، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء. يوان شين، عالم السكان في جامعة نانكاي، حذر من أن النمو السكاني في الصين قد يصبح سلبيا في وقت مبكر هو عام 2030 حين يتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد الجدد. واعتبر أن "هذا اتجاه لا رجعة فيه".

انخفاض معدل المواليد أثر في عرض القوى العاملة، إذ عانى أصحاب العمل من المصانع إلى المطاعم نقصا حادا في المهارات، ما راكم الضغط على الاقتصاد المتباطئ.

وجدت دراسة استقصائية شملت 353 شركة في سيتشوان، إحدى أكثر مقاطعات الصين اكتظاظا بالسكان، صدرت عن مكتب الإحصاء المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن 57.8 في المائة من المشاركين واجهوا مشكلة في إيجاد عاملين لشغل مناصب شاغرة، جزئيا، بسبب انخفاض عدد السكان في سن العمل.

قال أحد الباحثين في أكاديمية سيتشوان للعلوم الاجتماعية: "قد تزداد المشكلة سوءا في الأعوام المقبلة مع دخول عدد أقل من الشباب إلى سوق العمل".

الاستهلاك المحلي في الصين، الذي يعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، وقع ضحية أيضا للتحدي الديموغرافي. هوانج وين تشنج، الباحث في مركز الصين والعولمة، وهو مركز أبحاث مقره بكين، كتب في مقال الشهر الماضي أن التباطؤ الاقتصادي كان جزئيا نتيجة لانخفاض عدد المواليد منذ التسعينيات.

أضاف: "الاقتصاد الصيني تضاءل بعد أن بدأ الاستهلاك، بقيادة السكان الأصغر سنا (المتناقصين)، يهدأ". مبيعات التجزئة ارتفعت 8 في المائة فقط في العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، وفقا لما لمكتب الإحصاء الوطني.

لتهدئة حدة أزمتها السكانية، خففت بكين من الحد من المواليد وأطلقت حملة تضمنت دعما نقديا لتشجيع الأزواج على إنجاب طفل ثان.

حققت هذه الجهود تأثيرا محدودا. ارتفع عدد المواليد الجدد 8 في المائة على أساس سنوي في عام 2016 قبل أن يتراجع لثلاثة أعوام متتالية.

المشكلة تفاقمت بسبب انخفاض عدد النساء الشابات، نتيجة لتحديد النسل الذي بدأ في عام 1980 عندما فضل كثير من الأزواج الصبيان على البنات. عدد السكان الإناث في سن الإنجاب في الصين، التي يقول المسؤولون إنها تراوح بين 20 و39 عاما، انخفض 7 في المائة خلال الأعوام الخمسة المنتهية في 2018.

قال يوان، من جامعة نانكاي: "إننا نواجه نقصا في أمهات المستقبل".

مخاوف التكلفة لعبت دورا أيضا في تثبيط الرغبة في إنجاب مزيد من الأطفال. وجدت دراسة أجراها اتحاد نساء شنغهاي العام الماضي أن أكثر من نصف الأسر المحلية أنفقت ثلث دخلها على الأقل على الأطفال.

جوزفين بان، محللة بيانات في شنغهاي، تخلت عن خطط إنجاب طفل ثان بعد أن أنفقت نصف راتب أسرتها الشهري، البالغ 20 ألف رنمبيني (2900 دولار) على ابنها البالغ من العمر سبعة أعوام. "تربية طفل تكلف ثروة"، حسبما قالت بان (41 عاما) التي تخلت بعد إنجابها عن غرامها بشراء حقائب المصممين. قالت: "لا أستطيع تحمل تكلفة طفل ثان".

مثلما هو الحال في الغرب، يتردد عدد متزايد من النساء الصينيات في إنجاب أطفال لأنهن يخشين من أن يؤثر الأطفال في حياتهن المهنية. لدى أصحاب العمل الصينيين تقليد التمييز ضد العاملات الحوامل ـ بعد العودة من إجازة الأمومة كثير من الموظفات يواجهن تخفيض الدرجة الوظيفية، إن لم يكن الفصل من العمل.

قالت لوسي تشانج، رئيسة تحرير صحيفة في بكين، لديها ابنة تبلغ من العمر خمسة أعوام: "لا أريد المخاطرة بمسيرتي المهنية بإنجاب طفل ثان. عملت بجد للوصول إلى ما أنا عليه الآن".

استطلاعات الرأي الرسمية في شنغهاي ومقاطعة شانشي العام الماضي، أظهرت أن ما بين 10 في المائة و25 في المائة من النساء في المجتمعات المحلية على استعداد لإنجاب طفل ثان.

فقط 6.7 في المائة من نساء شنغهاي اللاتي في سن الإنجاب ولديهن تصريح إقامة محلي، أنجبن طفلا ثانيا في عام 2018. وأصبح حاملو تصريح الإقامة المحلي في شنغهاي، الذين يمثلون 60 في المائة من سكان المدينة، أفضل تعليما وأكثر ثراء من المهاجرين من أجزاء أخرى من البلاد.