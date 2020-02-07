مبيعات السيارات الكهربائية تضاعفت في الاتحاد الأوروبي خلال 2019

تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي خلال 2019، حيث بيعت أكثر من 290 ألف سيارة كهربائية، ما يعادل تقريبا ضعف عدد المركبات المبيعة في 2018.

وبحسب "الألمانية"، ذكرت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات في بيان أن المبيعات ارتفعت على أساس سنوي 93.8 في المائة إلى 290923 سيارة كهربائية.

وكانت هولندا أكبر الأسواق الوطنية للسيارات الكهربائية، حيث بيعت 67695 سيارة، وألمانيا 63491 سيارة، وأعلنت الرابطة زيادة 50 في المائة في مبيعات السيارات الهجينة، لتصل إلى 465026 سيارة.

وبلغ نصيب مركبات الوقود البديل، وهو تعريف يشمل السيارات، التي تعمل بالغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 10.7 في المائة من إجمالي سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي في 2019، مقابل 7.5 في المائة في 2018.

في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات سيارات الديزل 13.9 في المائة لتصل إلى 4.65 مليون وحدة، وتراجع نصيبها في السوق بأكثر من خمس نقاط مئوية ليصل إلى 30.5 في المائة.

وظلت سيارات البنزين هي الأكثر شعبية بفارق كبير في الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت المبيعات 5.2 في المائة لتصل إلى 96.8 مليون وحدة، وارتفع نصيبها في السوق بأكثر من نقطتين مئويتين إلى 58.9 في المائة.

إلى ذلك، أطلقت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "أودي" برنامجا ترويجيا لسيارتها الكهربائية "إي ترون" من السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) حيث ستمنح مشتري السيارة اشتراكا مجانيا مدته عشرة أعوام في محطة طاقة شمسية، ما يعني توفير مبالغ كبيرة من فاتورة الكهرباء المنزلية لهؤلاء العملاء في الولايات المتحدة.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن "أودي" التابعة لمجموعة فولكسفاجن تقدم هذا البرنامج بالاشتراك مع شركة أركاديا التي تربط المستخدمين بمحطات الطاقة الشمسية في أحيائهم.

وعندما يبدأ مشروع الطاقة الشمسية إنتاج الكهرباء، فإن شركات المرافق ستشتري الإنتاج بأسعار مخفضة، كما يحصل المستهلكون على جزء من الخفض في الأسعار مقابل ربط منازلهم بالمشروع، بحسب موقع أركاديا على الإنترنت. ويحصل المستهلكون على مقابل الاشتراك في المشروع عبر فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، التي يمكنهم دفعها من خلال شركة أركاديا، كما يمكنهم متابعة استهلاكهم للكهرباء من خلال موقع الشركة.

وبحسب شركة أودي، فإن العرض متاح للعملاء الذين سيتسلمون سيارة أودي "إي ترون" الكهربائية طراز 2019، سواء كانت جديدة أو مستعملة كما يمكن لمن يشتري السيارة أو يستأجرها الاستفادة من العرض.

ويوجد برنامج أركاديا في جميع الولايات الأمريكية، ما يعني أن العميل لن يكون مضطرا إلى التخلي عن اشتراكه، إذا انتقل سكنه من ولاية إلى أخرى.

وتقول "أودي"، إن تعاونها مع أركاديا يمكن أن يوفر دعما لنحو 29 ألف ميجاواط/ ساعة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، ما يعني توفير ما يعادل 22 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادل 2.3 مليون جالون بنزين.