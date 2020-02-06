ترامب يصف خصومه الديموقراطيين بأنهم "اشرار" بعد تبرئته

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطاب في البيت الأبيض الخميس بعيد تبرئته أمام مجلس الشيوخ، بخصومه الديموقراطيين معتبرا أنهم "اشرار".
وبعدما رفع الصفحة الأولى من صحيفة "واشنطن بوست" التي أشارت إلى التبرئة، هاجم ترمب النواب الديموقراطيين الذين سعوا إلى عزله وقال "أنهم اشرار".
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