اليوان الصيني والدولار الأسترالي يقفزان وسط آمال بتفادي صدمة "كورونا"

ارتفع الدولار الأسترالي واليوان الصيني أمس، بعد أن أعلنت بكين على نحو غير متوقع أنها ستخفض رسوما على بعض الواردات الأمريكية بواقع النصف، في بادرة حسن نية تضاف إلى الآمال بأن الاقتصاد العالمي ربما يكون قادرا على تفادي صدمة كبيرة من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون بالفعل يبيعون أصول الملاذ الآمن ويراهنون على أن الفيروس يمثل صدمة قصيرة الأجل، حتى في الوقت الذي يواصل فيه معدل الخسائر البشرية الارتفاع.

وبحسب "رويترز"، تقدم اليوان 0.2 في المائة إلى 6.9601 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ 23 كانون الثاني (يناير)، بينما صعد الدولار الأسترالي بالنسبة نفسها إلى 0.6759 دولار أمريكي، وقفز الوون الكوري الجنوبي 0.5 في المائة.

وشهدت جميع تلك العملات عمليات بيع كثيفة لمصلحة شراء العملات الأكثر أمانا مثل، الين الياباني في الأسابيع الأخيرة مع اندفاع المستثمرين صوب وضع تباطؤ اقتصادي حاد في الصين في الحسبان.

ونزل الين أمس لأدنى مستوى في أسبوعين عند 109.95 للدولار، فيما واصل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، مكاسبه مقابل الجنيه الاسترليني في التعاملات الآسيوية، ليربح 0.1 في المائة إلى 1.2977 دولار للاسترليني، بينما استقر عند مستوى يقل قليلا فحسب عن أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو عند 1.0996 دولار.

ونزل البات التايواني نحو 2 في المائة منذ 20 كانون الثاني (يناير)، وظل متراجعا أمس، بينما واصل الدولار السنغافوري هبوطه منذ تكبد أكبر خسارة في عامين، أمس الأول بعد أن ألمح البنك المركزي إلى أن هناك مجالا لتراجع العملة في ظل تأثيرات الفيروس.

من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب بشكل ملحوظ أمس، في الوقت الذي عززت فيه بيانات اقتصادية أمريكية قوية، الإقبال على المخاطرة والدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.33 في المائة إلى 1567.65 دولار للأوقية "الأونصة"، ليربح نحو خمسة دولارات، وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس"، إن "هناك ارتفاعا كبيرا في الشهية للمخاطرة، الكثير من الأسواق ترى تفاؤلا يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للتعامل مع التفشي بهدف دعم اقتصادها".

وأضاف مكارثي أن بيانات إيجابية من الولايات المتحدة مثل ارتفاع أجور العاملين بالقطاع الخاص وأنشطة قطاع الخدمات الشهر الماضي تضغط على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2443.70 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.3 في المائة إلى 17.65 دولار، واستقر البلاتين عند 982.12 دولار بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع عند 987.60 دولار.