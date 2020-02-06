كيا موتورز تبدأ خفض الإنتاج لنقص قطع الغيار جراء فيروس كورونا

أعلنت شركة كيا موتورز لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية تعليق الإنتاج في بعض مصانعها المحلية يوم الاثنين المقبل لمدة يوم واحد، وعزت ذلك إلى نقص المخزون في قطع الغيار بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الشركة اتفقت مع عمالها على تعليق الإنتاج لمدة يوم واحد في 10 فبراير في مصانعها في كوانج ميونج وهواسونج وكوانج جو.
كما تعتزم شركة هيونداي موتور أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية وقف جميع خطوطها الانتاجية في اليوم ذاته، بعد أن بدأت وقف الإنتاج في مصانعها بشكل تدريجي اعتبارا من الثلاثاء الماضي.
وتواجه الشركتان صعوبات في إنتاج السيارات بسبب نقص مخزون قطع غيار السيارات.
وعزت يونهاب السبب إلى إغلاق المصانع في الصين التي تورد التوصيلات الكهربائية إلى هيونداي وكيا، لفترة أطول من المتوقع، بسبب تمديد الحكومة الصينية عطلة عيد رأس السنة القمرية في أعقاب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.
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