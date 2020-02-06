تراجع أسعار الغاز الطبيعي يدفع "إكينور" للطاقة لتسجيل خسائر فصلية

قالت شركة "إكينور" النرويجية للطاقة اليوم الخميس، إن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وتراجع قيمته يؤثران على نتائجها خلال الربع الرابع من العام، وعلى العام بأكمله.

وأفادت المجموعة التي تسيطر عليها الدولة، بتسجيل صافي خسائر خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر بقيمة 230 مليون دولار، بالمقارنة مع تسجيل صافي أرباح قدرها 3.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2018.

وقالت الشركة إن الإيرادات خلال الربع الرابع انخفضت على أساس سنوي إلى 15.2 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي إلدار سايتري لمحطة "إن آر كيه" النرويجية العامة: "انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30 في المائة، وكانت أقل بنسبة 40 في المائة تقريبا في الولايات المتحدة، مما يؤثر على نتائجنا".