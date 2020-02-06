"اليمامة للحديد" تخسر 7.5 مليون ريال خلال الربع المنتهي في ديسمبر 2019 متراجعة 75 %

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-12-31 (3 أشهر) حيث بلغ صافي الخسارة 7.5 مليون ريال متراجعة 75% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 30 مليون ريال.

يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي بنسبة 74.88% بسبب إرتفاع الإيرادات بنسبة 103.94% نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات بقطاع الإنشاءات بنسبة 117.6% و 92.9% على التوالي وذلك لتحسن الطلب وارتفاع كمية وقيمة المبيعات بقطاع الكهرباء بنسبة 158.7% و 174.9% على التوالي وذلك لتحسن مبيعات الابراج الحديدية والمشغولات الحديدية لانظمة الطاقة الشمسية صاحب ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 164.6% نتيجة زيادة مصاريف الشحن ، وزيادة في مصاريف التمويل بواقع 120% الناجم عن ارتفاع القروض لتمويل المخزون ورأس المال العامل اللازم لتوريدات عقود المشاريع والزيادة في الكميات المباعة.