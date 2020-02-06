بورصة الكويت تطرح مؤشر جديد لأفضل 50 شركة مدرجة في السوق

أعلنت شركة بورصة الكويت أنها ستطرح مؤشرا جديدا باسم (رئيسي 50) اعتبارا من يوم الأحد المقبل وسيضم أفضل 50 شركة مدرجة في السوق الرئيسية لناحية السيولة.

وقالت شركة بورصة الكويت اليوم الخميس إن المؤشر وزني ذو عائد سعري وعملته الدينار الكويتي، مبينة أنه سيتم احتساب المؤشر بناء على القيمة السوقية نسبة وتناسبا.

وفيما يتعلق بشرط الإدراج في المؤشر أفادت بأنه يجب أن تكون الشركة مدرجة في السوق الرئيسية ، وأن تكون ضمن الشركات الأعلى من حيث معدل قيمة التداول اليومي.

وذكرت أنها ستقوم بمراجعة سنوية للمؤشر لتحديد الشركات المدرجة بالمؤشر، مشيرة إلى إضافة المؤشر إلى موقع بورصة الكويت ضمن صفحة الأسعار الفورية.

يذكر أن مؤشرات البورصة الحالية هي (العام) و(السوق الأول) و(الرئيسي).