الأسهم السعودية تغلق متراجعة وتسجل أدنى إغلاق في 8 أسابيع

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع لتواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، فيما حققت أدنى إغلاق يومي منذ 8 اسابيع.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.5 في المائة أو ما يعادل نحو 41 نقطة ليغلق عند مستوى 8053 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 4.17 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 171.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 183.1 ألف صفقة.

وكان الاكثر تأثرا على حركة السوق سهم "البنك الفرنسي" حيث تراجع سهم البنك بنحو 5.3 في المائة وذلك بعد إعلان نتئاج أعماله للعام 2019، والتي حققت نموا بنحو 122 في المائة، لتبلغ الأرباح الصافية 3.11 مليار ريال، حيث بين البنك أن الارتفاع في نمو الارباح يعود إلى إنخفاض مخصص الزكاة والضريبة.

وتصدرت أسهم شركة المصافي المكاسب حيث ارتفعت بنحو 4.4 في المائة، تلاه أسهم الشرقية للتنمية بإرتفاع بلغ 3.9 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 50 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 138 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان سوق نمو قد تراجع بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.3 في المائة، وبتداولات عند 11.22 مليون ريال وذلك عبر تداول 232.8 ألف سهم.