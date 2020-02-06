أسهم أوروبا عند مستوى قياسي مرتفع بفضل اعتزام الصين خفض رسوم

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي اليوم في الوقت الذي تلقت فيه أسواق الأسهم الدعم من اعتزام الصين خفض رسوم جمركية على سلع أمريكية ومجموعة من إعلانات الأرباح القوية للبنوك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 % بحلول الساعة ‭11:39 ‬ بتوقيت جرينتش. ويتجه المؤشر صوب تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي مع تعافيه من عمليات بيع كثيفة شهدها في الأسبوع الماضي.

وقالت الصين اليوم إنها تعتزم خفض رسوم على بعض السلع الأمريكية بواقع النصف الأسبوع القادم، مما قد يساهم في تحسين أجواء التفاوض بشأن مرحلة ثانية من اتفاق تجاري بعد توقيع اتفاق المرحلة واحد بين البلدين في وقت سابق من العام الجاري.

وفي أوروبا، تصدر مؤشر قطاع البنوك قائمة الرابحين بين القطاعات في المنطقة، بقيادة بنك نورديا الفنلندي، الذي ارتفع سهمه ما يزيد عن خمسة بالمئة بعد أن فاقت أرباحه للربع الرابع التوقعات.

وزاد سهم سوسيتيه جنرال، ثالث أكبر بنك فرنسي، ‭ 0.91 ‬% بعد أن أعلن عن تسجيل مركز رأسمالي أقوي في نتائج الربع الأخير من العام الماضي.

وارتفع المؤشران الفرعيان لقطاعي الموارد الأساسية والسيارات اللذان يتأثران بالصين نحو ‭ 0.29 ‬% و0.94 % على الترتيب.