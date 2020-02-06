صافي أرباح نوكيا يزيد لأكثر من الضعف في الربع الأخير من 2019

أعلنت شركة نوكيا الفنلندية لمعدات الاتصالات اليوم الخميس أن صافي أرباحها قد زاد لأكثر من الضعف في الربع الأخير من عام 2019 . وبلغ صافي الربح 563 مليون يورو (619 مليون دولار) في الربع الأخير من 2019، مقارنة بـ203 ملايين يورو في الفترة نفسها من العام السابق له. وسجلت الشركة صافي مبيعات بلغ 6.9 مليار يورو. وقالت نوكيا إنها تواصل الاستثمار في الجيل الخامس، وسط منافسة قوية من منافسين مثل هواوي الصينية وإريكسون السويدية.

وقالت الشركة الفنلندية إن لديها 66 صفقة تجارية تتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس و19 شبكة حية. وفي الربع الثالث الذي انتهى في سبتمبر 2019، أعلنت أن لديها 48 عقدا و15 شبكة حية.

وبالنسبة للعام 2019 بالكامل، قالت نوكيا إن المبيعات زادت بنسبة 1% على أساس ثبات العملات لتصل إلى 23 مليار يورو، بينما بلغ صافي الربح 18 مليون يورو، وذلك على عكس الخسارة التي سجلت في عام 2018 وقدرها 540 مليون يورو للعام بأكمله .