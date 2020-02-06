الملك يبعث رسالة إلى رئيس مصر تتضمن تأكيد متانة العلاقات والحرص على تعزيز العمل المشترك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى عبدالفتاح السيسي رئيس مصر تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم أحمد قطان وزير الدولة لشؤون دول إفريقيا.