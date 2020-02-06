وزير الطاقة الروسي: تقييم أثر فيروس كورونا على أسواق النفط يحتاج وقتا

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إن تقييم أي تأثير لفيروس كورونا الجديد على أسواق النفط يحتاج وقتا. وقال نوفاك أيضا إن روسيا ليست مستعدة بعد لإعلان موقفها من تحرك لأوبك+ فيما يتصل بتفشي فيروس كورونا وإن من السابق لأوانه الحديث عن أي قرار.وتجري لجنة فنية تابعة لأوبك+ مشاورات في فيينا. واللجنة ليست هيئة معنية باتخاذ القرار وإنما تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.
الطاقة- النفط
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