السعودية : تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين. لافتة إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين فلن يسمح له بالعودة للمملكة.
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