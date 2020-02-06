اليوان والدولار الأسترالي يقفزان بعد خفض الصين رسوما جمركية

ارتفع الدولار الأسترالي واليوان الصيني اليوم الخميس بعد أن أعلنت الصين على نحو غير متوقع أنها ستخفض رسوما على بعض الواردات الأمريكية بواقع النصف، في بادرة حسن نية تُضاف إلى الآمال بأن الاقتصاد العالمي ربما يكون قادرا على تفادي صدمة كبيرة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصين اليوم إن التخفيضات تُطبق اعتبارا من الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش يوم 14 من فبراير، وإنها تأمل في العمل مع الولايات المتحدة لإلغاء جميع زيادات الرسوم مستقبلا.

جاء ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون بالفعل يبيعون أصول الملاذ الآمن ويراهنون على أن الفيروس يمثل صدمة قصيرة الأجل، حتى في الوقت الذي يواصل فيه معدل الخسائر البشرية الارتفاع.

وتقدم اليوان 0.2 بالمئة إلى 6.9601 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ 23 يناير، بينما صعد الدولار الأسترالي بنفس النسبة إلى 0.6759 دولار أمريكي. وقفز الوون الكوري الجنوبي نصفا بالمئة.

وشهدت جميع تلك العملات لعمليات بيع كثيفة لصالح شراء العملات الأكثر أمانا مثل الين الياباني في الأسابيع الأخيرة مع اندفاع المستثمرين صوب وضع تباطؤ اقتصادي حاد في الصين في الحسبان.

ونزل الين اليوم لأدنى مستوى في أسبوعين عند 109.95 للدولار.

وزاد معدل الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي بالصين بواقع 75 اليوم، وهو ثالث ارتفاع يومي قياسي على الترتيب. ويبلغ عدد الإصابات 28 ألفا و18 حالة.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مكاسبه مقابل الجنيه الاسترليني في التعاملات الآسيوية، ليربح 0.1 بالمئة إلى 1.2977 دولار للاسترليني، بينما استقر عند مستوى يقل قليلا فحسب عن أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو عند 1.0996 دولار.

ونزل البات التايواني نحو اثنين بالمئة منذ 20 يناير كانون الثاني وظل متراجعا اليوم الخميس، بينما واصل الدولار السنغافوري هبوطه منذ تكبد أكبر خسارة في عامين أمس الأربعاء بعد أن ألمح البنك المركزي إلى أن هناك مجالا لتراجع العملة في ظل تأثيرات الفيروس.