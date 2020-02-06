الصين : 563 ضحية لـ "كورونا" .. والإصابات أكثر من 28 ألف

قال مسؤولون اليوم إنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 563 شخصا مع ظهور نحو 3 آلاف حالة إصابة جديدة. وسيظل نحو 3700 شخص على متن السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة كارنيفال السياحية قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل. وتأكدت إصابة 20 منهم بالفيروس فيما لا تزال الفحوص مستمرة. وسجلت اليابان 45 حالة إصابة حتى الآن.

وفي هونج كونج وضعت السفينة السياحية وورلد دريم وعلى متنها 3600 من الركاب وأفراد الطاقم قيد الحجر الصحي لحين استكمال الفحوص بعدما تبين إصابة 3 على متنها بالفيروس. وقالت السلطات إن 33 من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بأعراض عدوى بالجهاز التنفسي ونُقل ثلاثة منهم إلى مستشفى للحجر والعلاج بعد إصابتهم بالحمى. لكن إدارة الصحة في هونج كونج ذكرت في بيان في وقت متأخر أمس إن جميعهم باستثناء واحد غير مصابين بالفيروس فيما لم تظهر بعد نتيجة الاختبار المتبقي. وأعلنت السلطات الصحية في تايوان منع جميع سفن الرحلات السياحية الدولية من الرسو في الجزيرة اعتبارا من اليوم.

وفي سنغافورة أصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص بالفيروس بعد حضور اجتماع خاص بإحدى الشركات في منتصف يناير في فندق جراند حياة حضره 94 من العاملين في الخارج ومنهم واحد من ووهان. ولم تفصح السلطات عن اسم الشركة لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنها تحقق في الأمر. وتعطي هذه الواقعة المزيد من الأدلة على انتقال الفيروس بين البشر خارج الصين وهو ما قالت منظمة الصحة العالمية إنه مقلق بشدة وقد يشير إلى تفش أوسع نطاقا بكثير.

وقفز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الصين بواقع 73 اليوم إلى 563 فيما يكثف الخبراء جهود ابتكار لقاح للمرض الذي تسبب في توقف مظاهر الحياة في مدن صينية وإغلاق مصانع مما قد يلحق ضررا بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وسجل إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 70 حالة وفاة جديدة أمس و2987 حالة إصابة جديدة وهو ما يتجاوز 80 في المائة من العدد الرسمي الذي أعلنته السلطات الصينية. وكانت بقية حالات الوفاة في مدينة تيانجين في إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد وإقليم قويتشو في الجنوب الغربي. وجرى إجلاء مئات الأجانب من ووهان ووضعهم في مراكز حجر صحي في أنحاء العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مئات الخبراء سيجتمعون في جنيف في 11 و 12 من فبراير الجاري لمحاولة إيجاد سبيل لمكافحة تفشي الفيروس عبر تسريع أبحاث ابتكار عقاقير ولقاحات. مضيفة أن فريقا متعدد الجنسيات تقوده المنظمة سيتجه إلى الصين "قريبا جدا". وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اكتشاف 3694 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الخامس من فبراير مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 28018 شخصا.