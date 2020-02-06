الصين ستخفض الرسوم الجمركية على 75 مليار دولار من السلع الأمريكية

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الخميس اعتزامها خفض الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 75 مليار دولار من السلع الأمريكية بمقدار النصف في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وسيتم تخفيض الرسوم العقابية التي كانت الصين قد فرضتها في أول سبتمبر الماضي، حيث سيتم خفض الرسوم على بعض المنتجات من 10% إلى 5%، في حين سيتم خفضها على كمية أخرى من 5% إلى 2.5%.

ومن المقرر بدء تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارا من 14 فبراير الحالي وهو نفس اليوم الذي ستخفض فيه الولايات المتحدة الرسوم على كمية من السلع الصينية.

كانت الدولتان قد أعلنتا اعتزامهما الإلغاء التدريجي للرسوم العقابية المتبادلة في إطار الاتفاق التجاري المعروف باسم "اتفاق المرحلة الأولى" الذي تم توقيعه بين الجانبين في الشهر الماضي.

وقالت وزارة المالية الصينية إن "الصين تأمل في أن يتمكن الجانبان من الالتزام بالاتفاق وتطبيقه من أجل تعزيز ثقة السوق وتشجيع تطور العلاقات التجارية وتسهيل النمو الاقتصادي العالمي".

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة والصين إلى إنهاء الحرب التجارية الدائرة بينهما منذ نحو عامين، حيث وقعتا في الشهر الماضي اتفاق المرحلة الأولى التجاري، في حين من المنتظر توقيع اتفاق المرحلة الثانية التجاري في المستقبل.