"عذيب للاتصالات" تناقش تخفيض رأس المال إلى 228.5 مليون ريال .. بنسبة 34.8 %

دعا مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية الحادية عشرة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة.

ووفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة.

جدول الاعمال:

- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس المال ليصبح على النحو التالي:

‌أ. رأس المال قبل التخفيض 350,529,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 228,529,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 34.80%.

ب. عدد الأسهم قبل التخفيض 35,052,900 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 22,852,900 سهم.

ت. سيتم تخفيض (1) سهم لكل (2.8732) سهم.

ث. سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة كما في نهاية شهر سبتمبر 2019م والبالغة (180,978,942) ريال وبنسبة (51.63%) والناتجة عن إنخفاض الايرادات التشغيلية و الايرادات الاخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود اعتباراً من 1 ابريل 2019م.

ج. طريقة تخفيض رأس المال:

- إطفاء (67.41%) من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (122,000,000) ريال سعودي.

- إلغاء عدد (12,200,000) سهم من أسهم الشركة.

ح. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية.

خ. وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غيـر العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.