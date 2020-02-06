مجلس "الأسمنت السعودية" يوصي بتوزيع 306 مليون ريالا أرباحا للمساهمين

أوصى مجلس إدارة شركة الاسمنت السعودية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019 باجمالي المبلغ الموزع 306 مليون، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 2 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20% .

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 153 مليون سهم، كما سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.