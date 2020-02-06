مجلس الشيوخ يبرئ ترمب من التهمتين الموجهتين إليه

برأ مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الرئيس دونالد ترمب من تهمتي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديموقراطيون لعزله فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

وفي المجلس المؤلف من مئة عضو، صوّت 52 عضوًا جمهوريا من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأميركي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوت 53 عضوًا جمهوريا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجّههما إليه مجلس النواب في 18 ديسمبر.

في المقابل، صوت كل الأعضاء الديموقراطيّين على إدانة ترمب بالتهمتين.