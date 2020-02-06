منتدى المشاريع المستقبلية يعرض 850 مشروعا تتجاوز قيمتها 600 مليار ريال

تستعرض النسخة الثانية من أعمال منتدى المشاريع المستقبلية أكثر من 850 مشروعا، تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويقام المنتدى، الذي يعد أكبر تجمع في المملكة في قطاع المقاولات، في الرياض خلال 25 و26 فبراير الجاري، بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، لعرض أهم المشاريع المخطط لها في المملكة في المرحلة المقبلة.

وقال المهندس ثابت آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، على هامش المؤتمر الصحافي للمنتدى في الرياض أمس، إن هناك نحو أربعة ملايين شخص يعملون في قطاع المقاولات، شكلت نسبة السعوديين منهم نحو 13 في المائة.

وأشار إلى أن 98 في المائة من المنشآت، التي تعمل في قطاع المقاولات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن هناك نحو 200 ألف منشأة دولية ومحلية تعمل في قطاع المقاولات.

وأوضح آل سويد، أن المنتدى يمثل منصة فريدة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم، ولتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية وللجهات الداعمة لمعرفة توجه المشاريع للفترة المقبلة، كما يمثل فرصة سانحة للمقاولين والمستثمرين لاكتشاف المشاريع المستقبلية المطروحة، من عدة جهات تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية.

وذلك فضلا عن أنه يمثل فرصة استثنائية لبناء العلاقات، إذ يتيح للمقاولين والمستثمرين الاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة، الأمر الذي يحسن من خططهم وقراراتهم من خلال التعرف على الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية وتكاليفها التقديرية وآلية التأهيل والمنافسة عليها، وإيجاد شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، إضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين أنفسهم.

ويعد منتدى المشاريع المستقبلية إحدى مبادرات الهيئة، التي تتيح من خلالها الفرصة أمام المقاولين والمستثمرين والموردين والمطورين والبنوك وشركات التأمين ومراكز الدراسات والاستشارات وجميع المهتمين للاطلاع على تفاصيل أهم المشاريع المستقبلية، وأهم الفرص الاستثمارية التي توفرها.

ومن ضمن ملاك المشاريع المشاركين في النسخة الثانية من المنتدى 35 جهة حكومية وخاصة تمثل قطاعات استراتيجية وحيوية متنوعة، من أبرزها النفط والصناعة والسياحة والترفيه والنقل والسكن والبنية التحتية والتعدين.

وستشارك في أعمال المنتدى هذا العام كل من: شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومشاريع الترفيه – SEVEN، وزارة الدفاع، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل، ووزارة العدل، ووزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للطيران المدني، والجمارك السعودية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الشرقية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، وجامعة الملك سعود، والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، والشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة تطوير للمباني، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة أمالا، وشركة المياه الوطنية، وشركة جبل عمر للتطوير، ومشروع القدية، و"مشاريع"، و"ترشيد".