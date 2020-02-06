«مدن» تستهدف 40 مصنعا بالثورة الصناعية الرابعة خلال العام الجاري

أفصحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن استهداف 40 مصنعا قائما في مناطقها ضمن المرحلة الثانية في الثورة الصناعية الرابعة، ليصبح إجمالي المصانع المستهدفة 60 مصنعا، وذلك بعد التوقيع مع 20 مصنعا العام الماضي.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد السالم مدير عام "مدن"، إنه تم تسليم تقارير التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة لتسعة مصانع قائمة من أصل 20 مصنعا وقع معها العام الماضي، تتمثل أبرزها في حلول لزيادة الإنتاجية وجودتها، الراغبة في المواقع والمناطق التي تتناسب معها، وغيرها.

وأوضح المهندس السالم، أن اختيار المصانع القائمة يستند إلى معايير معتمدة لديها، وتقييم وضعها الحالي، فضلا عن تنفيذ الدراسات التفصيلية، ومن ثم بناء خطط التحول، فيما تتولى الجهات المعنية مهامها حسب اختصاصها، مثل صندوق التنمية الصناعية.

ويستهدف برنامج الإنتاجية الوطني تعزيز قدرة المصانع للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية عن طريق وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم لتكون نموذجا يحتذي به باقي المصنعين، وتأتي ضمن مبادرة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"؛ التي تتولى تنفيذ الدراسة التفصيلية لكل مصنع، وتضع بعد ذلك خريطة الطريق للتحول الرقمي وعائد الاستثمار المتوقع منه.

فيما يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودية بعمل الدراسة الائتمانية، وفي حال اجتياز المتطلبات كافة يتم تمويل المصنع، لدعمها نحو التحول الرقمي الكامل للعمليات التصنيعية، ويأتي دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية استشاريا لتوفير الدعم الفني والتدريب، وتقييم التقنيات المستهدفة في مشاريع المصانع، وفق نتائج الدراسة التفصيلية.

ووفقا لإحصائيات "مدن"، ارتفع حجم الاستثمارات في المدن الصناعية أكثر من 200 مليار ريال، إذ تعمل "مدن" على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال توفير منتجات وخدمات وحلول تمويلية مبتكرة في مدنها الصناعية، لتحفيز المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم التنمية الصناعية في المملكة، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية ورؤيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في رفع نسبة المحتوى المحلي، تماشيا مع رؤية السعودية 2030، والمبادرات المنوط بها تنفيذها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.

وخلال عقدين بالتكامل مع الجهات الحكومية والرسمية، والقطاعين العام والخاص، ارتفع عدد المدن الصناعية القائمة وتحت التطوير، التي تشرف عليها "مدن"، إلى 35 مدينة موزعة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، ووصل عدد العقود الصناعية والاستثمارية واللوجيستية إلى أكثر من 6190 عقدا، بينما تضم المدن الصناعية القائمة ما يقارب 3506 مصانع منتجة.

وبلغت أعداد العاملين في المدن الصناعية 500 ألف عامل، منهم ما يقارب 184 ألفا من السعوديين، بينما وصل عدد النساء العاملات في المصانع 17 ألف سعودية.

وبنهاية 2018، انطلقت مشاريع تطوير مدينة وعد الشمال الصناعية، واحة "مدن" في الجوف، وواحة "مدن" في القصيم، بجانب اكتمال إنجاز 457 مصنعا جاهزا في 21 مدينة صناعية والبدء في أعمال تصميم 244 مصنعا جاهزا جديدا.