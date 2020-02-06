«الشربا السعودي»: رئاسة المملكة مجموعة العشرين تبرز صورتها الحقيقية للعالم

أكد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، «الشربا السعودي» لمجموعة العشرين، أن محاور وأهداف رؤية المملكة 2030 تتوافق مع أهداف مجموعة العشرين بنسبة كبيرة، وأن رئاسة المملكة لأعمال مجموعة العشرين ستسهم في تحقيق أهداف "الرؤية".

جاء ذلك في محاضرة حول رئاسة المملكة مجموعة العشرين 2020 نظمها منتدى أسبار الدولي أخيرا، بحضور عدد من المثقفين والمفكرين والمهتمين، متناولا التحديات العالمية التي يمكن لأعضاء مجموعة العشرين معالجتها بشكل مشترك لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المنشودة، والسبل الكفيلة لنجاح رئاسة السعودية مجموعة العشرين والاستفادة منها، وكذلك الأولويات التي ستكون محور نقاشات المجموعة لهذا العام.

وأوضح الدكتور المبارك، أن "رئاسة المملكة مجموعة العشرين شرف كبير، كما أنها في الوقت ذاته مسؤولية كبرى تحتم تقديم أفضل ما لدينا وكذلك إبراز المملكة بصورتها الحقيقية ودورها البارز في قيادة ملفات اقتصادية مهمة من أجل نمو العالم وازدهاره".

وقال المبارك إن المملكة ستركز خلال رئاستها مجموعة العشرين على الهدف العام، وهو "اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع"، الذي يشمل ثلاثة محاور رئيسة، هي: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع من العيش الكريم والعمل، وكذلك الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة، إضافة إلى تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات طويلة المدى للاستفادة من منافع الابتكار.

وأضاف، "نظرا إلى أن كثيرا من التحديات التي تواجهنا تحمل طابعا عالميا، فإن مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة ستناقش كيفية التصدي لهذه التحديات، انطلاقا من مبدأ المصلحة والمسؤولية المشتركة".

ونوه المبارك إلى أن الطاقة أحد الموضوعات المهمة خلال رئاسة المملكة، حيث تسعى المجموعة إلى محاربة فقر الطاقة وإتاحة الوصول إلى جميع مصادرها، خاصة للبلدان المنخفضة الدخل، وكذلك تسعى المجموعة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، من خلال حزمة من الحلول ضمن مبدأ الاقتصاد الكربوني الدائري.

وأكد أن قضايا المرأة والشباب وسبل إتاحة الفرص للجميع والشمول المالي، من أبرز القضايا التي تركز عليها المملكة خلال رئاستها المجموعة هذا العام، نظرا إلى أهمية هذه الموضوعات لمنطقتنا والعالم أجمع.

واختتم اللقاء الدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي، متحدثا عن أهمية رئاسة المملكة مجموعة العشرين هذا العام، مؤكدا أن نجاح المملكة نجاح لإنسان المملكة وشبابها.

وقال الدكتور الحارثي، "تستطيع المملكة المشاركة بطريقتها الخاصة في تشكيل رؤى مستقبلية، ولا سيما أن رئاسة المجموعة تمثل فرصة لا مثيل لها لتقدم المملكة نفسها للعالم بطريقة منصفة وصحيحة في ظل ما تشهده من تنمية متسارعة تبرز قدراتها على المستوى الدولي".

وتواصل رئاسة المملكة مجموعة العشرين برنامج أعمالها خلال هذا العام عبر أكثر من 100 اجتماع لمناقشة الموضوعات المطروحة على طاولة مجموعة العشرين، التي ستعقد في مواقع مختلفة من المملكة وخارجها.