ساركوزي: الرياض وجهة العالم الحالية .. و»2030» رؤية للمستقبل

أكد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي؛ تغير وجهة العالم صوب مدينة الرياض خلاف الماضي حينما كانت باتجاه الغرب، مشيدا برؤية المملكة 2030؛ كونها رؤية للمستقبل.

وأشار ساركوزي؛ خلال مشاركته في جلسات ملتقى الأمن السيبراني، إلى أهمية المبادرتين التي تبناهما الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحماية الأطفال في العالم السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.

وبيّن ساركوزي؛ خطورة الأمن السيبراني باعتباره الخط الأول مستقبلا، متفوقا على السلاح؛ كون الهجمات السيبرانية قد تدمر دولة كاملة من دون معرفة مرتكب هذا الهجوم.

ووصف الرئيس الفرنسي الأسبق، عالم الأمن السيبراني بالفوضى؛ كونه لا توجد قوانين ولا سلطة ولا توجد إمكانية للحوار فجميع المنظمات السياسية تم تجاوزها سياسيا وتقنيا، مقترحا مواجهة ذلك بتفعيل المبادرات وإنشاء منتدى سنوي دوري تشارك فيه الدول العظمى في مجال الأمن السيبراني ابتداءً من هذا العام بمبادرتي المملكة لمواجهة الأزمات.

من جانبه، حذر أمت سنج؛ رئيس شركة بالو التو الأمريكية، من تهديدات الأمن السيبراني، والمخاطر والأهداف الكبرى والتحديات المتعددة التي تواجهها الشركات والمؤسسات، داعيا إلى اتخاذ نهج كلي للأمن السيبراني للبقاء في الأمان وحماية معلوماتهم الرقمية.

وأوضح أن إحدى المؤسسات المالية فقدت في يوم واحد أكثر من ستة مليارات دولار، لم تستطع شركة دولية أخرى إيصال الطرود إلى أصحابها، وذلك مما يؤكد أهمية قضية الأمن السيبراني التي تأتي في المركز الثاني العالمي بعد قضية التغير المناخي.

وأكد أهمية الحوار والحديث بين الجميع في الأمن السيبراني كمجتمع واحد للحصول على أفضل النتائج والممارسات لجعل العالم أكثر أمانا، مبينا أن جميع التقنيات بحد ذاتها تعاني مخاطر كبيرة، حيث يستغرق الأمر فقط من خمس إلى ست دقائق حتى يتم اختراق أي جهاز حاسوبي.

وقال "إن أمامنا فرصا كبيرة جدا بوجود السحابة الحاسوبية التي تمكننا من إعادة بناء الصناعات الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهناك ملايين الأجهزة التي ترتبط بعضها ببعض، حيث إنه في حالة عدم استخدام هذه البيانات بشكل فعال سنعاني مشكلات كبيرة".