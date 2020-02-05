ترمب: العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني .. ويجب على طهران تغيير سياساتها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، أن العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني، مشيرا إلى أنه يتعين على طهران تغيير سياساتها بشكل كبير.

وبحسب "الألمانية"، أضاف ترمب خلال خطابه حول حالة الاتحاد أمس، أنه "يتعين على النظام الإيراني التخلي عن سعيه لحيازة أسلحة نووية، والتوقف عن نشر الموت والإرهاب والدمار، وأن يبدأ العمل من أجل مصلحة شعبه".

وتابع: "يمكننا مساعدتهم على تحقيق انتعاش جيد وفي وقت قصير. يمكن أن يحدث هذا كله بسرعة كبيرة. نحن هنا.. دعونا نر أي مسار سيختارون.. الأمر برمته متروك لهم".

وغداة خطابه حول حال الاتحاد أمام كونجرس منقسم، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتبرئته المرتقبة أمام مجلس الشيوخ، ليختتم بذلك فصل إجراءات عزله الذي أثار انقساما في الولايات المتحدة، لكنه لم يؤثر بأي شكل في رأي قاعدته الناخبة.

وإذا كان اتهامه في مجلس النواب بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، إلا أن نهاية هذا الفصل التي ستأتي لمصلحته كما هو متوقع تؤكد إلى أي مدى يمكنه الاعتماد على حزب جمهوري متماسك، ما يشكل ورقة مهمة في يده قبل تسعة أشهر من خوضه الانتخابات سعيا لولاية ثانية.

ولن يسود الترقب لأن دستور الولايات المتحدة يفرض غالبية الثلثين (67 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ)، لكي يمكن إدانة الرئيس الذي سيعتمد على دعم لا لبس فيه يتمثل في أصوات 52 من 53 سيناتورا جمهوريا على الأقل.

ويطالب الديمقراطيون بعزل الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، لأنه حاول إرغام أوكرانيا على التحقيق بشأن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، خصوصا عبر تجميد مساعدة عسكرية مهمة لهذه الدولة التي تشهد حربا.

ويقول الرئيس الأمريكي، الذي وجه إليه الاتهام في منتصف ديسمبر من قبل مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، إنه ضحية حملة نظمها معارضوه لم يتقبلوا فوزه المفاجئ في انتخابات 2016، ويبدو أن استراتيجيته هذه أعطت ثمارها على الأقل جزئيا.

فترمب يشهد فترة جيدة عموما، حيث أظهر أحدث استطلاع للرأي أعده معهد جالوب ونشر قبل ساعات من خطاب حال الاتحاد، أن ترمب نال نسبة 49 في المائة من التأييد وهو أعلى مستوى يسجله منذ وصوله إلى السلطة في يناير 2017.

وما يزيد من الظروف المواتية للرئيس، الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي المنافس، التي انطلقت في ولاية أيوا وانتهت بفشل مدو أتاح له البقاء تحت الأضواء في مركز اللعبة السياسية، وهو الموقع المفضل لديه.

ومساء الثلاثاء أشاد الرئيس في خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونجرس بأدائه "الهائل"، مؤكدا أنه "وفى" بالوعود التي قطعها، حتى قبل بدء إلقاء خطاب حال الاتحاد التقليدي، كان الانقسام الذي يسود الطبقة السياسية في البلاد واضحا.

فقد تجنب ترمب مصافحة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي قامت بدورها بتمزيق خطاب الرئيس الأمريكي ما إن انتهى من إلقائه.

وذكر ترمب في خطابه "خلافا لكثيرين قبلي، أنا وفيت بوعودي" فيما كان الجمهوريون يقاطعونه تكرارا بالتصفيق والوقوف مرددين "الولايات المتحدة، الولايات المتحدة"، في المقابل كان الديمقراطيون المعارضون يجلسون صامتين.

في القاعة نفسها حيث تم اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، شدد ترمب في خطابه على "العودة الكبرى لأمريكا".

وقال ترمب "الوظائف تزدهر، المداخيل ترتفع، الفقر يتراجع، الجريمة تنخفض، الثقة تتعزز" وسط تصفيق الحاضرين، وقوفا كما فعلوا عشرات المرات خلال الخطاب.

وفي لهجة واثقة قال ترمب: إن أعوام التراجع الاقتصادي "ولت بلا عودة والمستقبل مشرق". وتابع: "اقتصادنا اليوم في أفضل أحواله وحدودنا آمنة".

وأضاف أن "البطالة في عهد إدارتي في أدنى مستوياتها في نصف قرن"، مشيرا إلى إضافة ملايين الوظائف الجديدة، بفضل عمله على تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل وخفض الضرائب".

وقال إنه "خلال ثمانية أعوام في عهد الإدارة السابقة خرج أكثر من 100 ألف شخص من صفوف العمالة، وفي عهدي أكثر من خمسة ملايين انضموا إلى قوى العمل".

وأشار إلى تقدم في الوظائف وتقلص في حالة البطالة لدى فئات عدة من مكونات الشعب الأمريكي، بما فيها المنحدرون من أصول إفريقية وآسيوية ولاتينية قائلا: "نحن نتقدم بتفاؤل ونسمو بمواطنينا من كل عرق ولون وديانة وأصول عرقية (..)، قمنا بتوفير سبعة ملايين وظيفة. خمسة ملايين أكثر من توقعات الحكومة خلال الإدارة السابقة".

وأردف: "معدل البطالة بالنسبة للأمريكيين الأفارقة واللاتينيين والآسيويين وصل لأدنى مستوى في التاريخ"، كما أشار إلى أن الفقر وصل بين الأمريكيين من أصول إفريقية إلى أدنى مستوياته.

وتطرق ترمب إلى كل مواضيع حملته الانتخابية المقبلة، استعدادا للاقتراع الرئاسي في 3 نوفمبر: "الجدار" الهادف لوقف الهجرة من المكسيك، والاتهامات ضد المرشحين الديمقراطيين، الذين يدعون بحسب قوله إلى "هيمنة اشتراكية على نظامنا الصحي".

لكنه شدد بشكل كبير على "النجاح الاقتصادي الكبير" للولايات المتحدة قائلا "لقد نجحت استراتيجيتنا" في معرض إشارته إلى اتفاقاته التجارية الأخيرة مع الصين وكندا والمكسيك.

كذلك، دافع الرئيس الأمريكي في خطابه عن سياسته الخارجية، ودعمه للمعارض الفنزويلي خوان جوايدو، الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة به رئيسا موقتا لفنزويلا.

وأضاف ترمب أمام الكونجرس أن "طغيان" الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو سيتم "تحطيمه"، معتبرا أن "مادورو زعيم غير شرعي، طاغية يعامل شعبه بوحشية"، مشددا على أن "قبضة مادورو سيتم تحطيمها وتدميرها".

وكان جوايدو حاضرا خلال إلقاء ترمب خطابه، وأكد البيت الأبيض في بيان أن جوايدو، كان من بين "ضيوف الشرف" الذين تمت دعوتهم لحضور هذا الخطاب الرئاسي التقليدي.

ولم يركز خطاب ترمب كثيرا على السياسة الخارجية، ولم يأت على ذكر كوريا الشمالية، وامتنع نواب المعارضة عن التصفيق لترمب.

وذكر الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح كوكب المريخ، ودعا إلى توفير التمويل اللازم لتلك المهمة.