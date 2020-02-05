"شل" ترفع إنتاج الخام في أكبر حقل صخري أمريكي إلى 250 ألف برميل

قال مدير عمليات الحوض البرمي في شركة رويال داتش شل اليوم إن الشركة، التي تخطط لإنفاق مليارات الدولارات على مشاريع استخراج النفط الصخري، قد زادت الإنتاج في أكبر حقل صخري بالولايات المتحدة إلى 250 ألف برميل يوميا في ديسمبر بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال أمير جرجس، نائب الرئيس للأصول البرمية في شل، متحدثا خلال قمة أرجوس لخام الأمريكتين في هيوستن، إن شل تعتزم إنفاق نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا على مدار الأعوام الخمسة المقبلة على مشاريع النفط الصخري. وارتفع إنتاج الشركة من الحوض البرمي أكثر من 100 ألف برميل يوميا العام الماضي.

وقال جرجس "نواصل زيادة الإنتاج من امتيازنا الرئيسي."

تنفق شل ومنافسوها الكبار إكسون موبيل وشيفرون وبي.بي المليارات على الحوض البرمي في تكساس ونيو مكسيكو. وتنظر الشركات إلى النفط الصخري كأصل سريع الربحية ومكمل لمشاريع مثل آبار المياه العميقة التي يستغرق بدء الإنتاج منها سنوات.

وقال جرجس إن الحوض البرمي يحوى مخزونا عالي الجودة - يسمى "المستوى واحد" - يمكن استغلاله لثلاثين عاما وإنه سيظل محركا رئيسيا للنمو النفطي الأمريكي. لكنه أضاف أن الصناعة تواجه تحديات في المنطقة، مثل الحرق المفرط للغاز الطبيعي وعدم ملاءمة البنية التحتية وحتى "معنويات المستثمرين اليوم".

