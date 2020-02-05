نتائج الشركات والتقدم في علاج كورونا يدعمان أسهم أوروبا

ساعدت حفنة من نتائج الشركات الباعثة على التفاؤل وتقارير عن تقدم في علاج للفيروس التاجي الآخذ بالانتشار أسهم أوروبا لتصعد قرب مستويات قياسية اليوم الأربعاء.

وزاد سهم نوفو نورديسك للدواء 4.6 في المائة وصعدت أسهم كل من شركة فالميت الصناعية وإنفنيون لصناعة الرقائق أكثر من عشرة في المائة بعد إعلان النتائج، ليرتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة بحسب ما ذكرت "رويترز".

ولا يبعد المؤشر حاليا سوى 0.3 في المائة عن مستوياته القياسية المرتفعة التي بلغها الشهر الماضي. يأتي صعود الأسبوع الحالي بعد أن دفع تفشي فيروس في الصين بالأسواق للتراجع بشدة بينما عكف المستثمرون على تقييم الأضرار الاقتصادية المحتملة من تعطيلات الإنتاج وسلاسل الإمداد.

لكن المعنويات تعززت اليوم بفضل تقارير من الصين وبريطانيا بأن الباحثين يقتربون من التوصل إلى لقاح لعلاج الفيروس في الوقت الذي اقتربت فيه حصيلة الوفيات في الصين من 500 شخص.

وكانت القطاعات المنكشفة على الصين مثل السيارات والتكنولوجيا والمواد الأساسية من بين الأقوى أداء اليوم.

وقال ويل جيمس، نائب مدير الأسهم الأوروبية لدى أبردين ستاندرد انفستمنتس، "العامل المحرك هو ما نلاحظه بخصوص الفيروس التاجي والأهم هو أن موسم النتائج معقول للغاية حتى الآن في عدد من القطاعات."

ومن المتوقع أن تعلن الشركات المدرجة على ستوكس 600 نمو الأرباح 1.2 في المائة في الربع الرابع من 2019، بانخفاض طفيف فحسب من نمو 1.3 في المائة كان متوقعا الأسبوع الماضي، وفقا لأحدث البيانات من آي/بي/إي/اس رفينيتيف. وسيأتي ذلك عقب تراجع الأرباح لثلاثة أرباع متتالية.