انشطار طائرة في إسطنبول إلى 3 أجزاء وإصابة 52 راكبا

انشطرت طائرة إلى ثلاثة أجزاء واشتعلت فيها النيران بعدما انزلقت عن المدرج إثر هبوطها في مطار صبيحة الدولي في إسطنبول، وتم إغلاق المطار أمام الرحلات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أفادت السلطات التركية أن 52 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح جراء انشطار الطائرة، مؤكدة عدم مقتل أي من 177 شخصا كانوا يستقلون الطائرة.