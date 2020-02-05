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أسواق الأسهم- السعودية

"السحيمي" و "الحميد" على رأس مجلس إدارة تداول الجديد

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية تداول عن تعيين سارة السحيمي رئيساً لمجلس الإدارة ويزيد بن عبدالرحمن الحميد نائباً لرئيس المجلس في دورته الجديدة  التي بدأت من 2 يناير 2020 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

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