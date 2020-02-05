"السحيمي" و "الحميد" على رأس مجلس إدارة تداول الجديد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية تداول عن تعيين سارة السحيمي رئيساً لمجلس الإدارة ويزيد بن عبدالرحمن الحميد نائباً لرئيس المجلس في دورته الجديدة التي بدأت من 2 يناير 2020 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.
أسواق الأسهم- السعودية
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